- Sollte Europa mächtiger oder bescheidener werden?
Von allen Irrungen und Wirrungen wiegt der völlige Autoritäts- und Vertrauensverlust, den Europas Staaten vor aller Welt erleiden, am schwersten. Denn er ist perspektivisch am folgenreichsten. Höchste Zeit für eine realistische Selbsteinschätzung.
Wie werden spätere Historiker (sollte es sie überhaupt noch geben) auf das heutige Europa blicken? Vermutlich mit wenig Nachsicht. Wenig Nachsicht für die schwächelnden europäischen Staatsführer, deren fehlende Durchsetzungskraft nach jedem Treffen mit den wahrhaft Mächtigen dieser Welt immer offensichtlicher wird. Wenig Nachsicht mit ihrer Unfähigkeit, unliebsamen geopolitischen Wahrheiten ins Auge zu sehen und daraus die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Wenig Nachsicht im Übrigen auch mit uns allen, den Europäern, die achselzuckend oder zynisch das kolossale Missmanagement der politischen Klasse beobachten, sofern wir uns überhaupt noch für Politik interessieren. Schließlich sind auch die Verkostung von Bubble Tea, Tipps und Techniken der Ganzkörperenthaarung oder Selfies von Trauminseln lebenserfüllende Aufgaben.
Irrungen, Wirrungen, Autoritätsverluste
Aber Moment! Sind nicht die Menschen („the people“, „le peuple“, „das Volk“) der Souverän eines Staates, und die politischen Amtsträger lediglich seine bestellten Repräsentanten, die bei Versagen jederzeit abberufen werden können? Wo aber der Souverän anderweitig beschäftigt ist, sind dem politischen Blödsinn sämtliche Türen geöffnet. Ökologisch bewegte Gruppierungen haben diese Technik der utopischen Distraktion bis zur Unerträglichkeit betrieben. Auch galoppierende Staatsverschuldung, Verteidigungsunfähigkeit, Bildungsverschleppung und Sozialfragmentierung lassen sich am besten gegenüber einem Wahlvolk vertreten, das sich für dergleichen Nickligkeiten gar nicht mehr interessiert, weil doch (je nach Lebensphase) der Jahresurlaub, Veganismus oder prekäre Geschlechtsidentitäten wesentlich zivilisationsprägender sind.
