In der Welt der Condottieri - Sollte Europa mächtiger oder bescheidener werden?

Von allen Irrungen und Wirrungen wiegt der völlige Autoritäts- und Vertrauensverlust, den Europas Staaten vor aller Welt erleiden, am schwersten. Denn er ist perspektivisch am folgenreichsten. Höchste Zeit für eine realistische Selbsteinschätzung.