Wahlkampf 1932
Wahlkampfhelfer der NSDAP, KPD und der DNVP in Berlin, 06.11.1932 / picture alliance / SZ Photo | Scherl

„Im Zwischenreich“ von Ute Daniel Wenn Weimar aktuelle Politik begründen soll

Ute Daniel blickt mit „Im Zwischenreich“ postmodern in den Abgrund der Weimarer Republik. Mit pädagogischem Gestus will sie politische Schlüsse für heute ziehen. So degeneriert Geschichtswissenschaft zur bloßen Begründungsinstanz für aktuelle Erfordernisse.

VON LOTHAR MACHTAN am 3. März 2026 5 min

Lothar Machtan ist Historiker und lehrte bis 2015 an der Universität Bremen. 2021 erschien sein Buch „Der Kronprinz und die Nazis. Hohenzollerns blinder Fleck“. 

Seit geraumer Zeit schon erlebt die Beschwörung der Weimarer Republik eine Konjunktur, die das Historische geradezu ins Gleichnishafte zwingt. Die Retrospektive auf die deutsche Zwischenkriegszeit lockt mit der Verheißung, die aktuellen Verwerfungen unserer eigenen politischen Kultur womöglich besser zu verstehen. 

Markus Michaelis | Di., 3. März 2026 - 11:09

Weltsicht passt. Ja, den Eindruck hat man oft. Mir kommt das nicht glaubwürdig vor, allerdings bin ich Laie. Einerseits unterstreichen die vor Rechts mahnenden Kräfte die Weltoffenheit und dass Deutschland durch universelle Werte im GG definiert sei, oder durch eine Geschichte, die durch eine andauernde Migration, Offenheit und Austausch bestimmt gewesen sein soll.

Und dann sind doch immer wieder alle kritischen Punkte der Geschichte und Gegenwart durch Kaiserreich, Weimar und die Nazis bestimmt. Das sind die Bezugspunkte an denen sich alles messen muss. Und natürlich positiv das GG des parlamentarischen Rats von 1948/49.

Passt das dazu, dass wir heute Millionen neue Mitbürger, Gedanken, Zusammenhänge in D haben, plus Einbindung in EU - aber unser Verständnis heute (und auf ewig?) soll durch die rein und sehr deutsche Zeit der Vergangenheit gegeben sein? Passt das richtig zusammen? Klammert sich Frau Daniel damit nicht an ein Deutschsein, das oft gerade abgelehnt wird?

