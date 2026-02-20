„Im Zwischenreich“ von Ute Daniel - Wenn Weimar aktuelle Politik begründen soll

Ute Daniel blickt mit „Im Zwischenreich“ postmodern in den Abgrund der Weimarer Republik. Mit pädagogischem Gestus will sie politische Schlüsse für heute ziehen. So degeneriert Geschichtswissenschaft zur bloßen Begründungsinstanz für aktuelle Erfordernisse.