Sabine Bergk ist Schriftstellerin. Sie studierte Lettres Modernes in Orléans, Theater- und Wirtschaftswissenschaften in Berlin sowie am Lee Strasberg Institute in New York. Ihr Prosadebüt „Gilsbrod“ erschien 2012 im Dittrich Verlag, 2014 „Ichi oder der Traum vom Roman“.

Ein Garten im Sommer ist etwas Wunderbares. Man kann die Füße hochlegen, ins Grün blicken und sich die Sonne auf die Nasenspitze scheinen lassen. Einfach einmal die Seele baumeln lassen, das tut gut. Das ganze Jahr über hat man geackert, gesät, gejätet - nun ist es Zeit, loszulassen.

Politisch blieb die Ernte schmal. Wo chronisch gedroht, gehackt und geschimpft wird, wächst nicht viel. Am besten, man lässt die Zeitung für eine Weile im sommerleeren Café liegen. Oder man teilt die Zeitung, falls man keinen Garten hat, im Kopf in Beete auf:

Abgeknickte Blumen und ein schwieriges Beet

Dort steht die abgeknickte Blume Barley. Sie hat die 8 Prozent Modernisierungsumlage nicht durchgesetzt. Hinter ihr sieht man viele geknickte Mieter stehen, die nun ihre Wohnungen verlassen müssen. Ein trübsinniges Beet mit lauter herausmodernisierten Hausgemeinschaften, die sich in alle Richtungen zerteilen. Viele Familien werden den Sommer wohnungssuchend verbringen und sich ärgern, SPD gewählt zu haben.

Dann gibt es das Innenministerbeet. Es ist voller Stacheldraht und Strom. Die Erde ist streng gekämmt, die Haare stehen kurz in die Luft. Ein schwieriges Gebiet, reich an Anfeindungen. Hochsensibel sind die hier wachsenden Pflanzen. Es besteht die Gefahr einer Überreaktion.

Gleich daneben thront die Bundeskanzlerin in royalem Blau. Sie wirkt kerzengerade und befreit, trotz aller Schwierigkeiten. Das ist, selbst für wenig geneigte Untertanen erstaunlich anzusehen. Sie bleibt bei sich und wirkt gelöster als sonst. Ob das am Sommer liegt?

Das letzte Podest der Lady May

Auf einem wolkenhohen Podest steht eine giftblonde Blume. In eine Richtung grinst sie, in die andere schimpft sie. Teilt sie Lob aus, freut sich die Blumenrunde, schimpft sie, sind alle irritiert. Am wichtigsten ist jedoch, dass sie im Mittelpunkt steht. Dieser Vorzug wird ihr immer noch gewährt. Niemand wagt es, ihr einen Seitenplatz zuzuweisen oder ihre Lob- und Tadelstiraden einfach zu ignorieren. Da sie vor Selbstlob strotzt, würde sie das auch gar nicht mitbekommen.

In flammendem Rot steht Lady May auf ihrem letzten Podest. Sie gibt alles, um nicht defensiv zu wirken. Was kommen wird, weiß keiner. Besser, man zieht sich spitze Schuhe an, wenn sich die Wege verengen.

Es gäbe noch viele politische Gartenecken zu erwähnen. Durchwachsene, finstere, unbearbeitete, verdrängte Gebiete und solche, die noch niemals betreten wurden. Dazu gehört auch das Beet, das jede Ideologie ablehnt und keine Feinde braucht. Das Beet ohne Geheimdienst, das Beet, auf dem niemand gequält, übervorteilt, unterdrückt oder ausgeschlossen wird. Das Beet ohne Gegensätze. Das Beet, das keinen Stolz braucht, sondern von alleine strahlt.