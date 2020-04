Herrn Lengwenus, ein Schulleiter als Late-Night-Talker, das gibt es nicht mal in den USA. Was haben Sie noch, was David Letterman nicht hat?

Oha, ich glaube, ich habe eine andere Aufgabe als er. Ich muss keine Quoten generieren und die ganze Welt unterhalten. Meine Mission ist es, unsere Schulgemeinschaft in diesen Tagen der Krise zusammenzuhalten. Das macht es für mich komfortabler, weil die Zielgruppe klar umrissen ist.

Ihre tägliche Late Night Show läuft auf Youtube. Was hat Sie so zuversichtlich gemacht, dass Ihre Schüler sich das anschauen?

Ach, wissen Sie. Ich habe mir eine Woche lang angesehen, wie das mit Home Schooling läuft. Das hat wirklich gut geklappt. Ich bin viel mit Schülern ins Gespräch gekommen, über Email und auch übers Telefon. Und die haben mir gesagt, dass ihnen die Schule jetzt schon fehlt.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 8,90 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ