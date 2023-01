Dieser Film kommt zum richtigen Zeitpunkt. Der Tod Jina Mahsa Aminis, der die aktuelle iranische Revolutionsbewegung entfachte, war eigentlich nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Seit über 40 Jahren instrumentalisiert die theokratische islamische Republik Irans Religion, um ein unterdrücktes, patriarchales und menschenverletzendes System durchzusetzen. Die Propaganda, die die gegenwärtigen Proteste zum „Krieg gegen Gott“ erklärt und damit die Todesurteile und Hinrichtungen legitimiert, deckt sich mit den Motiven des Serienmörders Saeed Hanaei. Und so gelingt es dem Film, am Beispiel Saeeds die fatale psychologische Auswirkung einer religiös überhöhten Propaganda aufzuzeigen. Und zugleich einen realen Einblick in Irans paradoxe Gesellschaft zwischen privater Intimität und verhüllter Außenwelt zu gewähren.