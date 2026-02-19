Holger Friedrich startet „Ostdeutsche Allgemeine Zeitung“ - Ost! Ost! Ostdeutschland!

Der Verleger Holger Friedrich hat eine Zeitung gegründet, die als neues Leitmedium die ostdeutsche Perspektive in die öffentliche Debatte tragen soll: die „Ostdeutsche Allgemeine Zeitung“. Was steckt dahinter? Ein Besuch im Osten der Republik.