- Die Hitze und die Medien als Alarmistenorchester
Die jüngste Hitze war mal wieder Anlass für konzertierte Alarmrufe in den Medien. Für die ohnehin im Dauerkrisenmodus stehenden Menschen ist das einerseits nervös prickelnd bis andererseits ermattend. Abstand tut gut.
Jedes Mal, wenn die Temperaturen über die 30-Grad-Marke steigen, ertönt die rhetorisch verstärkte Krisensirene. Mit Pauken und Trompeten werden Weltuntergangsszenarien verkündet, die an dystopische Romane erinnern. Als ob die letzten Tage der Menschheit nicht mehr fern wären.
Medienhäuser neigen ohnehin zur Vereinseitigung und Homogenisierung in Themenauswahl und Darstellung. Gleichgültig, ob boulevardesk oder altehrwürdig – ein Knaller ist ein Knaller, ein Skandal ein Skandal. Wie aufgescheuchte Hühner stieben sie mit mehr oder weniger derselben reißerischen Schlagzeile durch den digitalen Raum: „Heißester Tag/Monat ... !“ tönt es einhellig – ausgerechnet dort, wo sonst so sehr auf Unterschiede gepocht wird.
Ohne Abo Lesen
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.