Mehr Ataraxie und Apathie! Die Hitze und die Medien als Alarmistenorchester

Die jüngste Hitze war mal wieder Anlass für konzertierte Alarmrufe in den Medien. Für die ohnehin im Dauerkrisenmodus stehenden Menschen ist das einerseits nervös prickelnd bis andererseits ermattend. Abstand tut gut.

VON MIRJAM EPSTEIN am 16. August 2025 4 min

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Jedes Mal, wenn die Temperaturen über die 30-Grad-Marke steigen, ertönt die rhetorisch verstärkte Krisensirene. Mit Pauken und Trompeten werden Weltuntergangsszenarien verkündet, die an dystopische Romane erinnern. Als ob die letzten Tage der Menschheit nicht mehr fern wären. 

Medienhäuser neigen ohnehin zur Vereinseitigung und Homogenisierung in Themenauswahl und Darstellung. Gleichgültig, ob boulevardesk oder altehrwürdig – ein Knaller ist ein Knaller, ein Skandal ein Skandal. Wie aufgescheuchte Hühner stieben sie mit mehr oder weniger derselben reißerischen Schlagzeile durch den digitalen Raum: „Heißester Tag/Monat ... !“ tönt es einhellig – ausgerechnet dort, wo sonst so sehr auf Unterschiede gepocht wird.

Jens Böhme | Sa., 16. August 2025 - 16:54

Mit Angstmache kann man erfolgreich Politik umsetzen. Uralte Weisheit. Und wenn Journalisten glauben, der Klimawandel muss mit Angst- und Panikmache begleitet werden, dann ist das Politik.

Gert Bartmann | Sa., 16. August 2025 - 18:23

Dieser Artikel trifft meine Einschätzung zu 100%. Kaum ist es mal etwas wärmer - z.B. in Hamburg - wird uns schon der gemütliche, laue Sommerabend madig gemacht. Natürlich alles von irgendwlchen "Experten", die mit ihren Prognosen lediglich beweisen, dass sie absolut keine Ahnung vom Wetter haben. Hautsache Panik verbreiten. Frau Epstein legt den Finger in die Wunde: Klickjournalismus ist das!

