Universitäten und Hochschulen in Deutschland verfügen jeweils über ein Regelwerk, wie mit Plagiatsvorwürfen vor Ort umzugehen ist. An der Uni Potsdam ergibt sich dies aus der Satzung „Selbstkontrolle in der Wissenschaft – Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Universität Potsdam“ (Link). In den dortigen §§ 9–12 ist das Verfahren für einen Umgang mit Plagiaten zu finden: Eingang von Hinweisen; etwaige Beteiligung der Ombudsperson mit vertraulicher Prüfung der Verdachtsmomente auf Plausibilität; Vorprüfungsverfahren im Fachbereich sowie förmliche Untersuchung durch die Kommission zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens.

Theorie und Praxis In § 9 Abs. 3 der Satzung ist ferner die Rede von der Unschuldsvermutung und einem fairen und vertraulichen Verfahren. Zum Umgang mit Medienanfragen in schwebenden Prüfverfahren gibt es in der Satzung keine Festlegungen. Dies muss sich somit aus allgemeinen Regeln ergeben. Am 29.07.2025 wurde bekannt, dass der Unipräsident und die Pressesprecherin der Uni Potsdam mehreren Medien gegenüber erklärt hatten, dass im Fall Ludwig ein „hinreichender Anfangsverdacht“ (für ein Plagiat) vorliegt (vgl. etwa Bild). Dies stellt im Umgang mit Plagiatsvorwürfen ein völliges Novum dar. Denn typischerweise treten Universitäten und Hochschulen erst mit einem Gesamtergebnis nach Abschluss des Prüfverfahrens vor die Öffentlichkeit. Auf Anfrage teilen sie zuvor lediglich mit, ob überhaupt ein Prüfverfahren eröffnet wurde oder ggf. in welchem Stadium es sich befindet.