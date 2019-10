Nein, der Ziehsohn von Tom Buhrow ist er nicht. Doch der Name des WDR-Intendanten fällt, wenn Helge Fuhst von seinem Leben erzählt. An drei beruflichen Wegmarken stand Buhrow und gab Fuhsts Laufbahn eine entscheidende Richtung. Der „politische Journalist“, als der er sich bezeichnet, sitzt in einem spröden Berliner Büro und bereitet sich auf seine vorletzte Moderation der Gesprächssendung „Unter den Linden“ bei Phoenix vor. Er weiß: Phoenix ist Sparte. ARD-aktuell, dessen zweiter Chefredakteur Fuhst vom 1. Oktober an sein wird, ist große Bühne, ist Mainstream und Schlangengrube zugleich. Und eine Rückkehr für den 35-Jährigen, von der niemand weiß, ob sie zur Heimkehr taugt.

Rechtzeitig anklopfen, rechtzeitig gehen, sich Traum und Wille bewahren: Das sind die praktischen Prinzipien einer Karriere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Fuhst nicht so nennen würde. Er hat, wenn er redet, ein keckerndes Lachen parat, das den Mund kurz und energisch weitet, und hält Zuversicht für sinnvoller als ihr Gegenteil. Tom Buhrow schloss seine „Tagesthemen“-Moderationen mit „Und morgen ist ein neuer Tag“ – Ausdruck eines Optimismus, der noch schlimmste Neuigkeiten hoffnungsfroh abband. Als Buhrows Moderationsredakteur in den Jahren 2012 und 2013 – die erste Wegmarke – erlebte Fuhst mit, wie sie entstehen. Als zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell wird er vor allem für die „Tagesthemen“ zuständig sein; Beobachter sagen: zur Stunde ihrer größten Krise. Kann Fuhst abhelfen?

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.