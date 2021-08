Hedwig Richter

Man sieht der Frau – strahlend und lachend in ihrer Berliner Wohnung – nicht an, was sie in den zurückliegenden Monaten erlebt hat. Dabei war das ziemlich ungewöhnlich – zumindest für eine Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München.

Eine erfolgreiche Wissenschaftlerin, Jahrgang 1973, mit preisnominierten und preisgekrönten Büchern über „Moderne Wahlen“, über Demokratie und Deutsches Kaiserreich, Auftritte in Talkshows, große Twitter-Followerschaft. Und dann plötzlich, Anfang des Jahres, zwei extrem scharfe Rezensionen führender Vertreter des Faches gegen ihr mittleres Buch: „Demokratie. Eine deutsche Affäre“. So scharf, dass man sich fragen konnte, ob da nicht mehr dahintersteckte. Und in der Tat, es steckte mehr dahinter. Denn was das eigentlich Auffällige an Richters Büchern ist: Sie wirft einen positiven, freundlichen Blick auf das Deutsche Kaiserreich und auf die deutsche Demokratiegeschichte insgesamt.