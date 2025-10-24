Norbert Bolz
Norbert Bolz während einer Podiumsdiskussion mit den Philosophinnen Svenja Flaßpöhler (l.) und Barbara Bleisch / picture alliance/dpa | Horst Galuschka

Hausdurchsuchung bei Norbert Bolz Der Staat greift mal wieder über – und delegitimiert sich weiter selbst

Die Hausdurchsuchung bei Norbert Bolz ist das nächste Kapitel der großen Entfremdung zwischen Staat und Bürger. Ein Rechtsstaat, der so übergriffig agiert, delegitimiert sich selbst – und taugt, frei nach Javier Milei, bloß noch zum Hintern abwischen.

VON BEN KRISCHKE am 24. Oktober 2025 7 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Mit dem Staat, sagte der argentinische Präsident und Anarchokapitalist Javier Milei einmal, wische er sich den Hintern ab. Was Milei in Argentinien konkret macht, wurde hierzulande zwar bis heute nicht verstanden. So liest man etwa überall, Milei wolle den Staat abschaffen, obwohl er ihn genau genommen nur radikal verkleinern will. Und trotzdem reichen den allermeisten Deutschen schon Zitate wie das eingangs erwähnte, um der Meinung zu sein, dass Milei einer von den Bösen ist. 

Den meisten linksgrünen Journalisten im Land, und davon gibt es reichlich, gilt Milei noch bestenfalls als Rechtspopulist. Irgendwo las ich sogar einmal den Ausdruck „Libertärfaschist“. Ersteres ist Unsinn, weil Populisten niemals tun würden, was Milei getan hat: nämlich der eigenen Bevölkerung von Anfang an zu sagen, dass der Weg Argentiniens unter ihm kein leichter sein wird. Zweiteres ist ein Oxymoron, weil der Faschist wie der Sozialist den Staat liebt, der Libertäre in seiner radikalsten Ausprägung den Staat aber regelrecht hasst. 

Der Staat als bloße Existenz

Der Grund, warum Milei hierzulande erstens nicht verstanden wird und zweitens polarisiert, obwohl er als Staatschef nur tut, was er tun muss, um sein Land nach Jahrzehnten der Ausbeutung durch linke Eliten vor dem endgültigen Kollaps zu bewahren, ist einfach. Selbst der normale Durchschnittsdeutsche ist im Herzen Hegelianer, ohne das zu wissen. Mal rechts, mal links, mal irgendwas dazwischen vielleicht, aber in der Regel überzeugt davon, dass der Staat, wie Hegel meinte, die Verwirklichung der sittlichen Idee sei; dasjenige, bei dem individuelle und allgemeine Interessen bestmöglich zusammenkommen. Gewissermaßen das Nonplusultra des institutionalisierten Zusammenlebens.  

Das kann man so sehen. Und das tun viele Deutsche auch. Die Sache ist nur die: Selbst Hegel differenzierte, vereinfacht formuliert, zwischen einem Staat, der wirklich einer ist, und einem Staat, der nur existiert. Demnach wäre ein despotischer oder ein schlecht organisierter Staat bloße Existenz, aber nicht Wirklichkeit“. Klingt kompliziert, ist Hegels Philosophie auch. An dieser Stelle sei sie dennoch erwähnt, weil die Erkenntnis wichtig ist, dass ein Staat nicht dadurch legitimiert wird, dass er Staat ist, sondern schon ein bisschen mehr dazugehört, um als solcher auch „wirklich“ oder, sagen wir, wahrhaftig zu sein. 

Definition von „woke“: „Deutschland erwache

Womit wir bei Norbert Bolz angekommen wären. Und bei der Frage, welche Art von Staat – der wirkliche oder der nur existierende – in Gestalt eines Amtsrichters wohl veranlasst haben mag, dass am Donnerstag, den 23. Oktober 2025, vier Polizisten im Stile einer Folge von „MTV Cribs auf Steroide bei Herrn Bolz eingeritten sind. Nicht etwa, weil Bolz auf seine fortgeschritten Tage, sagen wir, einen Putschversuch geplant hätte mit irgendwelchen Reichsbürgern. Soll ja durchaus vorkommen, sowas. Sondern wegen eines satirischen Tweets. Konkret, weil er in Reaktion auf einen Post der taz die sehr korrekte Definition von „woke“ lieferte. Und zwar: „Deutschland erwache“. 

Wie der Irrsinn seinen Lauf nahm, schilderte am Freitagmorgen der Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel bei „Nius Live“. Steinhöfel ist auch der Anwalt von Bolz und spricht von einem „Serienversagen der Justiz“. Am Anfang dieses Serienversagens steht demnach die staatliche Meldestelle „Hessen gegen Hetze“, welche genannten Tweet ans BKA meldete, weil sie darin etwas Strafbares erkannt haben will. Das BKA bejahte diesen Anfangsverdacht und meldete ihn weiter an das Landeskriminalamt Berlin, das diesen Anfangsverdacht ebenfalls bejahte, ihn der Staatsanwaltschaft meldete und schließlich ein Richter am Amtsgericht Tiergarten entschied, eine Hausdurchsuchung anzuordnen. 

Bestrafe einen, erziehe hunderte

Gleich mehrere staatliche Stellen der Bundesrepublik Deutschland waren also entweder zu doof, um zu erkennen, was offensichtlich ist: dass der Tweet von Bolz satirisch konnotiert war. Oder es war ihnen schlicht egal, weil es nie um den Tweet an sich gegangen ist, sondern darum, den Verfasser einzuschüchtern. Nach dem von Mao Zedung entlehnten Motto: Bestrafe einen, erziehe hunderte. Also derart, wie schon die einschlägigen Vertreter der Ampelregierung damals mit kritischen Bürgern kommunizierten: via bewaffneter Staatsmacht. Weil diejenigen, so die damalige Bundesinnenministerin Nancy Demokratieproblem Faeser, die den Staat verhöhnen, es mit der harten Hand des Staates zu tun bekommen müssten. 

Wenn Sie mich fragen, liegt die zweite Erklärung nahe. Die mit der Einschüchterung. Denn Berlin mag in nennenswerten Teilen zwar ein Shithole sein. Aber selbst in dieser von der CDU regierten sozialistischen Clownsstadt dürften Beamte von BKA und LKA sowie Richter am Amtsgericht noch über ausreichend Intelligenzquotient verfügen, um zu erkennen, was im vorliegenden Fall selbst ein Blinder mit Krückstock erkennen kann: dass es sich beim Tweet von Bolz um eine, wie er selbst sagt, „ironisch-polemische“ Aussage handelte. Dass diese sich gegen die Wokeness und nicht gegen den Staat richtete, ist übrigens zweitrangig. Entscheidend ist die Botschaft für einen Mann, der sich als Nicht-Linker mit Staatskritik nicht zurückhält: Wir haben dich auf dem Schirm! 

Professor emeritus mit 100.000 Follower auf X

Interessant an diesem Fall ist neben all dem Irrsinn, der solchen und ähnlich gelagerten Fällen inhärent ist – nun Folgendes: Während die Staatsmacht ihre Exempel in der Vergangenheit eher an irgendwelchen No-Names zu statuieren versuchte, trifft es mit Bolz einen Mann, der regelmäßig in Talkshows auftritt und bestens vernetzt ist in der Medienwelt. Nicht einen eher unbekannten Journalisten einer AfD-Zeitung oder einen unbekannten Rentner, der wegen eines „Schwachkopf Professional“-Tweets über Robert Habeck zum Staatsfeind wird, sondern einen streitbaren und renommierten Professor emeritus der Technnischen Universität Berlin, der auf X fast 100.000 Follower hat. 

Das heißt erstens, dass anno 2025 auch Prominenz nicht mehr zu schützen scheint vor der Übergriffigkeit des Staates. Und das heißt zweitens, dass selbige jetzt jeden Publizisten treffen kann, der es wagt, sich auf eine Art und Weise zu äußern, welche dem Staat respektive einzelnen Repräsentanten dieses Staates nicht gefällt. Und obwohl die Meinungsfreiheit eigentlich kein Recht von Staates Gnaden, sondern ein Grund- und damit Abwehrrecht gegen den Staat ist, sollten alle kritischen – ergo: nicht-linken – Geister ihre Morgenmäntel jetzt mal lieber in die Reinigung bringen. Denn man weiß ja nie, wer vor der Tür steht, wenn es am frühen Morgen bald dreimal klopft.

Ein Staat, der sich selbst delegitimiert

Diese Hausdurchsuchung, soll das heißen, ist das nächste Kapitel der großen Entfremdung zwischen Staat und Bürger. Denn ein Bürger, der sich bieten lassen muss, was Norbert Bolz jüngst erlebte, ist kein freier Bürger mehr, sondern Untertan. Während ein Staat, dessen Repräsentanten sukzessive das demokratietheoretische Grundprinzip aufkündigen, wonach sich Demokratien von unten nach oben und nicht von oben nach unten konstituieren, sich selbst zu einem Staat macht, der kein wirklicher Staat mehr ist. Nein, ein dermaßen übergriffiger Staat ist ein Rechtsstaat, der sich selbst delegitimiert und immer mehr zu einem Ding schrumpft, das bestenfalls noch taugt, um sich damit, frei nach Javier Milei, den Hintern abzuwischen. 

Liebe Leserinnen und Leser,
Thomas Veit | Fr., 24. Oktober 2025 - 14:55

Welt, NZZ und den anderen allseits bekannten konservativen (und 'rechten') Medien sollte ab sofort rechtlich (Anwalt sichern) und Organisatorisch (ALLE Festpatte(n) erneuern! Nicht nur 'löschen'...!) und ALLE Schreibtische entrümpeln, die 'Sellners' falls vorhanden nichtöffentlich sicher entsorgen/verbrennen..., und Frau und Kinder instruieren, was sie sagen sollen und wo zur Not hingehen >> Tante/Oma/Freunde (echte)... ... usw.

>> besser ist das! ☝

PS: im Falle von Frau Julia Ruhs wüsste ich da jetzt so direkt aber leider nichts was ich da noch raten sollte... - Sorry! 🤔

PS-PS: ...und für alle 'Wessis' die wo hier lesen wollte ich noch kurz sagen: es lässt sich durchaus auch in einer Bundes Deutschen Demokratischen (👈😉) Republik zum Teil gut leben..., wenn er/sie 'keinen Unsinn macht', so wie Herr Bolz z.B. ..., und dich stattdessen 'einreiht'..., aber das weiß man/Frau ja jetzt.

Elisa Laubeth | Fr., 24. Oktober 2025 - 15:05

Als Historikerin wird mir derzeit eine Menge geboten. Nicht nur erlebe ich den Kollaps einer Volkswirtschaft als Folge einiger gravierender Fehlentscheidungen, sondern das gesamte Gemeinwesen ist in Turbulenzen geraten.
Wir haben als Abiturienten 1973 die Verfassung der DDR behandelt. Sie war im Prinzip demokratisch aufgebaut. Mit einigen wenigen Kniffen und der Stasi hat die SED sie zu dem gemacht was sie dann 40 Jahre war: eine leere Hülle. Die Bundesrepublik geht den umgekehrten Weg. Eine eigentlich starke, demokratische Verfassung, die durch sie garantierten Grundrechte, werden Schritt für Schritt ausgehöhlt. Das wurde schon zu Coronazeiten sehr offensichtlich, als das Parlament kalt gestellt wurde und Gerichte brav der Regierung sekundierten. Es sind die Institutionen und deren Personal, die mit fadenscheinigen Argumenten die Freiheit der Bürger einschränken. Besonders bemerkenswert: genau dieses Aushöhlen unterstellt man der AfD, die personell dazu gar nicht in der Lage wäre

Dr. Oliver Strebel | Fr., 24. Oktober 2025 - 15:07

Es sind ja schon genügend Hitler-Komödien in deutschen Kinos gelaufen, wo verbotene NS-Symbolik und Rhetorik im satirischen Zusammenhang gezeigt wurden. Natürlich war das kein Verstoß gegen die Wiederbetätigungsgesetzgebung. Der Erwache-Flachwitz sicher auch nicht, denn Bolz hat mit NS-Verherrlicheng oder Wiederbetätigung überhaupt gar nichts am Hut.

ME. ist Bolz ein feuilletonistischer Provokateur, der gerne verblüffende Thesen heraushaut (Design als Religionsersatz zur Komplexitätsreduktion), die mE aber nach genauerem Nachdenken nichts taugen. Als kunterbunte Bereicherung der Demokratie lasse ich das aber selbstredend durchgehen.

Die verantwortliche Demokratieschützerin, Felor Badenberg, hat dem bunten Hund Bolz zum Heldenstatus verholfen und sich ins Knie geschossen. Mit solchen Demokratieschützern geht unser Land den Bach hinunter. Knieschuss-Badenberg muss zurücktreten.

Heidemarie Heim | Fr., 24. Oktober 2025 - 16:10

Am Besten machen wir es alle demnächst wie der Erzherzog Franzl, welcher Schwerhörigkeit simulierend und immer bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit ein zustimmendes "Na Bravo" von sich gab um der Fuchtel seiner Frau und dem strengen Hofprotokoll zu entrinnen. Und sollten wir doch noch das Wagnis einer Gegendemonstration bezüglich erlittener Grundrechtsverletzungen einzugehen, so bitte ich doch die Kleiderordnung einzuhalten: Morgen-/Bademantel in dezenter Farbstellung und Muster, mindestens knielang, natürlich Bio-gelabelt und aus nachhaltiger Textilproduktion stammend;)! Also wirklich Herr Krischke! In meiner Jugend war alles so viel unkomplizierter. Wenn einem z.B. die Pizza beim Lieblingsitaliener nicht mundete und man mit seiner Kritik übertrieb, bildete man zum Schutz und als Mea culpa einfach eine Menschenkette u. gut war`s! Apropos Italiener! Bis heute habe ich kein Eis gefunden, was so lecker war wie die 20 Pfennig-Kugeln aus unserer italienischen Eisdiele! MfG

Elisa Laubeth | Fr., 24. Oktober 2025 - 16:24

Man muss sich natürlich fragen:wie konnte es soweit kommen? Nach meiner ganz persönlichen Meinung erleben wir hier den Triumph der 68er und den Höhepunkt einer seit 40 Jahren währenden Bildungskatastrophe.Es war diese Generation, die politisch durchaus wach, aber rasch ideologisch falsch abgebogen ist ,man denke nur an die RAF. Die meisten haben sich auf den Marsch durch die Institutionen gemacht und auf diesem Weg das Bildungssystem ruiniert. Man denke nur an Abstieg Baden-Württembergs.
Jetzt sitzen fachlich und wohl auch charakterlich ungeeignete, aber selbstgewisse,selbstgerechte und sich selbst überschätzende Menschen mit linkem Weltbild an den großen und kleinen Hebeln der Macht und sie bedienen sie in ihrem Sinn. Sie sitzen in Schulen,Unis,Parlamenten,Ministerien, im Justizapparat, veranlassen Hausdurchsuchungen bei Professoren oder verfassen selbstherrliche Urteilsbegründungen in denen die USA als offen rechtsextremistischer Staat mit faschistischen Tendenzen bezeichnet werden.

IngoFrank | Fr., 24. Oktober 2025 - 16:38

nicht nur den Rentner aus Hintertupfingen, oder den Reichsbürger aus dem entlegensten Kaff in Mecklenburg Vorpommern, nöööö es werden die Horden von Denunzianten schon auf Leute gehetzt, deren Bekanntheitsgrad sich schon vom Normalbürger unterscheiden .
MfG a d Erfurter Republik

S. Kaiser | Fr., 24. Oktober 2025 - 16:58

Letztlich sind solche Vorkommnisse das Produkt einer ängstlichen, konsensgetriebenen und obrigkeitshörigen Gesellschaft.
Wer die Deutungshoheit u. die Macht in Schlüsselpositionen innehält, bringt die kleinen Rädchen dazu, willfährig zu agieren.
Steinhöfer nannte es ein serielles Justizversagen, und genau das ist das dramatische an diesem Fall. Zudem die Tatsache, dass selbst so jemand prominentes wie Bolz betroffen ist. Es waren mehrere Instanzen involviert, und keiner ihrer Vertreter hatte das Rückgrat zu sagen, das verfolgen wir nicht. Aber weder waren alle in der Kette doof, noch waren alle böswillig. Der 1ste wollte ggf Bolz eins auswischen, und meldete ihn, der nächste dachte, gehen wir lieber auf Nr sicher, und leiten es weiter, der folgende sagte sich, wenn das vom BKA kommt, wird da was dran sein und der Letzte im tiefroten Berlin verfügte evtl böswillig und mao-mäßig die Hausdurchsuchung. Dieser Fall zeigt deutlich, wie spät es in Punkto Rechtsstaatlichkeit schon ist ....

Ernst-Günther Konrad | Fr., 24. Oktober 2025 - 17:16

Zumindest meine Generation hatte noch so viel Rechtsausbildung, dass sie eine solche Meldung gleich in die Tonne gehauen hätten, wäre so etwas von einer Meldestelle gekommen. Wir waren durchaus in der Lage, selbst zu entscheiden was den Anfangsverdacht einer Straftat begründet und was nicht. Das ist inzwischen anders. Einmal ist das Ausbildungsniveau gesunken, zum anderen bekommen die jungen Polizisten inzwischen alle eine Gehirnwäsche und Angst gemacht, noch was selbst zu entscheiden oder gar zu remonstrieren. Ich habe noch einen kleinen Einblick in mein früheres Berufsfeld. Junge Polizisten betrachten den Beruf als *Job*, haben kaum noch innere Bindung, wenn sie mal vier bis fünf Jahre erlebt haben, wie die Realität wirklich aussieht. Manche beugen sich, werden Karrieristen und andere verzweifeln, werfen hin oder versuchen irgendwo in der Administration ohne *Feindberührung* unterzukommen. Als Geräteverwalter, bei der Verwaltung usw. Diese Aktion zeigt nur, das ist pures Angstbeißen.

Englbert Rottenmoser | Fr., 24. Oktober 2025 - 17:41

was sind das für willfährige Untertanen im BKA, im LKA, in der Staatsanwaltschaft und bei Gericht, dass sie ohne vernunftgeleitete Prüfung so eine Aktion veranlassen.

