Das begann 1972. Damals war der studierte Nachrichtentechniker 28 und gerade dabei, zusammen mit vier ehemaligen Kollegen einen Weltkonzern aus der Taufe zu heben: Systemanalyse Programm­entwicklung. Was damals so staubtrocken klang wie ein Albumtitel von Kraftwerk, das war in Wahrheit der Nukleus eines Milliardengeschäfts.