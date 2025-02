Nach dem Vorstoß von Friedrich Merz in der Migrationsdebatte hagelte es Kritik von links der Mitte. Stein des Anstoßes war, dass ein Antrag der Union sehenden Auges mit Stimmen der AfD verabschiedet wurde. In kürzester Zeit gelang es der politischen Linken anschließend, ordentlich zu mobilisieren. Teils Hunderttausende protestieren seitdem gegen „rechts“ – und neuerdings nicht mehr nur offensiv gegen die AfD, sondern jetzt auch gegen die Union und für die Aufrechterhaltung der sogenannten Brandmauer.

Doch wie schafft es die politische Linke in kürzester Zeit so viele Menschen zu mobilisieren? Und was sagt das eigentlich über den Zustand der liberalen Demokratie aus, wenn Organisatoren solcher Proteste gegen die Opposition Geld vom Staat erhalten und damit vom politischen Gegner? Ben Krischke, Leiter Digitales bei Cicero, spricht im Cicero Podcast Gesellschaft unter anderem darüber mit einem, der sich mit Kommunikation und Kampagnen bestens auskennt: Hasso Mansfeld.

Wie staatsmännisch ist Olaf Scholz?

Cannabis, Glücksspiel, Glyphosat, Hedgefonds: Für den selbstständigen Kommunikationsberater mit Sitz in Bingen am Rhein scheint kaum ein Thema zu heiß zu sein, um sich nicht gemeinsam mit seinen Kunden in den Kampf um die Deutungshoheit zu werfen. Und auch in politischen Debatten meldet sich Mansfeld gerne zu Wort. Daher wollte Cicero von Mansfeld außerdem wissen: Was ist wichtiger in der politischen Kommunikation: Inhalt oder Performance? Hat Olaf Scholz genug staatsmännisches Format bewiesen, um sich erneut als Kanzler zu bewerben? Und wie ist es eigentlich um die FDP bestellt? Denn Mansfeld ist Mitglied der Freien Demokraten – und will das auch bleiben, sagt er.

Das Gespräch wurde am 11. Februar 2025 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.

Mehr Podcast-Episoden: