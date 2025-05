Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Jan Uphoff:

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

„Friedrich Merz will Außenpolitik zur Chefsache machen“ – doch was heißt das konkret? Mit dieser Frage eröffnete Moderator Louis Klamroth die ARD-Talkshow „Hart aber Fair“. Unter den Gästen sind einige bekannte Gesichter: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Roderich Kiesewetter (CDU), Ralf Stegner (SPD), Michael Lüders (BSW), der skeptische Welt-Journalist Jörg Wimalasena und Sophie von der Tann, ARD-Korrespondentin in Israel.

Das Thema: Auf den gemeinsamen Druck Europas und der USA hat Wladimir Putin erstmals neue Gespräche mit der Ukraine in Istanbul angeboten. Diese sollen laut Kreml am Donnerstag stattfinden. Selenskyj kommt – und plötzlich ist Bewegung in der Waffenstillstandsfrage.