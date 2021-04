Dass dem Schweizer Theologen eine solche Stellung zukam, lag weniger an seiner theologischen Brillanz, die er bald seinem Gefallen an Publikumswirksamkeit und griffig formulierten Texten opferte, sondern an seinem ebenso selbstbewussten wie weltmännischen und medienaffinen Auftreten. Dass seine Kritik an der katholischen Kirche und am Papsttum den billigen Applaus all derer hervorrief, die sich gerne progressiv wähnen und ihren Mut dadurch zeigen, dass sie hinter dem Schutz der öffentlichen Meinung auf eine schon halb gefallene Institution einprügeln, war auch einem Küng nicht geheuer. Das Problem hat er gesehen. Von seinem Kurs abgehalten hat ihn das nicht. Dafür war er auch zu sehr von seiner Mission überzeugt. Und von sich selbst. Der Witz liegt nah: Mochte der Papst auch fehlbar sein, es gab ja noch Hans Küng.