Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „ Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace “.

151 Millionen Euro. So viel Geld nehmen die amerikanischen Tech-Konzerne derzeit in die Hand, um in Brüssel Lobbyarbeit für ihre Interessen zu machen. Dagegen ist das Geld, das derzeit in die durch Digitalisierung entstandenen Schäden fließt, verschwindend gering. Die Schöpflin-Stiftung in Lörrach etwa kümmert sich seit fast 15 Jahren um Handy- und Internetsucht bei Kindern und Jugendlichen. Ein Feld, das Jahr um Jahr mit traurigen Rekordzahlen aufwartet. Im Cicero Podcast Gesellschaft sprechen Stifter Hans Schöpflin und Geschäftsführer Peter Eichin über einen Kontrollverlust mit immensen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und die Bildungserfolge von Kindern und Jugendlichen.

„Jeder hat halt mittlerweile ein Gerät in der Tasche, welches vollkommen die persönlich zugeschnittenen Bedürfnisse befriedigt. Das ist sensationell und gleichzeitig dämonisch“, sagt Peter Eichin im Gespräch mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero. Wo genau das Teuflische in der digitalen Technik stecken kann, wie die Wege aus der Sucht gerade bei den Jüngsten aussehen und was Experten von der Politik erwarten, davon handelt dieses informative Gespräch über die Schattenseiten unseres Fortschritts.

Hans Schöpflin / Lena Giovanazzi, Peter Eichin / Villa Schöpflin und Ralf Hanselle / Dominik Herrmann, v.l.n.r.

Das Gespräch wurde am 22. Oktober 2025 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.

Mehr Podcast-Episoden: