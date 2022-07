Wohnen ist eines der essentiellen Grundbedürfnisse des Menschen. Kein Wunder also, dass das Thema Wohnungsbau zu den ganz heißen Eisen zählt, mit denen sich die Politik derzeit beschäftigen muss. Denn Wohnraum ist in Deutschland nicht nur knapp, er wird für viele zunehmend auch unbezahlbar. Die Bundesregierung hat sich deshalb den Bau von jährlich 400.000 neuen Wohnungen vorgenommen, davon 100.000 öffentlich geförderte.

Aber wären damit die Probleme aus der Welt geschafft? Der Architekt Hans Kollhoff glaubt nicht daran. Über staatliche Wohnungsbauprogramme wie das der Ampel-Koalition sagt er: „Das klingt mir wie ein Fünfjahresplan aus DDR-Zeiten.“ Zumal es bei solchen Megavorhaben stets nur um möglichst große Zahlen gehe, nicht aber um Qualität. „Da steht noch nicht mal die Frage am Anfang, wo die Menschen heute ein glückliches Leben führen wollen mit ihrer Familie oder mit ihren Freunden.“

„Die Menschen werden da nicht glücklich“

Hans Kollhoff, den man als den großen Traditionalisten unter den Architekten bezeichnen könnte, stört sich ohnehin daran, dass seine Zunft konsequent an den Bedürfnissen der Menschen vorbei plant – und plädiert vehement dafür, sich am Wohnungsbau früherer Zeiten zu orientieren. „Man muss“, so Kollhoff, „weggehen von dem Denken in den Kategorien des sozialen Wohnungsbaus.“ Denn die Menschen würden „nicht glücklich“ in Quartieren, die von einer dirigistischen Politik als Massenware in Auftrag gegeben werden. Ähnliches gelte übrigens für die Stadtplanung – ein Begriff, den er ohnehin verabscheut: „Das war das Elend, die Stadtplanung, das war auch Hybris. Als könne man die Städte sozusagen aus dem Nichts planen.“

Mit ähnlicher Verachtung blickt der 75 Jahre alte Kollhoff, von dem etwa der Entwurf für das berühmte Backstein-Hochhaus am Potsdamer Platz in Berlin stammt, auf den Trend zum angeblich „ökologischen Bauen“. Wirklich nachhaltige und umweltverträgliche Gebäude zeichneten sich nämlich nicht durch moderne Klimatechnik oder irgendwelche Fassadenbegrünungen aus, sondern durch Haltbarkeit. Ein Haus, so Kollhoff, müsse im Prinzip für die Ewigkeit konzipiert sein. Und nicht dafür, nach 20 oder 30 Jahren schon wieder abgerissen zu werden. Zumal: „Wenn wir alles in immer kürzeren Zeitabständen abreißen und neu bauen, dann entsteht ja nichts mehr, wo wir zu Hause sind.“ Das Ergebnis sei „eine Gesellschaft, die überhaupt keine Erinnerung mehr hat an ein Dorf oder an eine Stadt“. Anders gesagt: Wir verlieren mit der heutigen Instant-Bauweise unser Gefühl für Herkunft – und damit unsere Heimat.

Das Gespräch wurde am 3. Juli 2022 aufgezeichnet.

