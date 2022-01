Unter normalen Umständen wäre es großes, packendes Sportereignis. Handball gehört in einigen europäischen Ländern zu den populärsten Sportarten. Das Spiel ist rasant, die Partien oftmals sehr spannend, weil auch größere Rückstände binnen weniger Minuten aufgeholt werden können. Die alle zwei Jahre ausgerichteten Europameisterschaft, die diesmal in Ungarn und der Slowakei ausgetragen wird, gehört zu den Top-Events dieser Sportart. Viele Spiele verzeichnen hohe Einschaltquoten, was längst auch kommerzielle Streaming-Dienste auf den Plan gerufen hat. Entsprechend groß ist mittlerweile auch das Interesse von werbetreibenden Sponsoren. Es geht also – wie immer im Profisport – nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um sehr viel Geld, wenn auch nicht in den Dimensionen einer Olympiade oder einer Fußball-WM.

Spieler nahezu schutzlos Doch diesmal sind es eben keine normalen Umstände. Die Handball-EM findet mitten in einer neuen, sehr komplizierten Phase der Corona-Pandemie statt. Die derzeit dominierende Virusvariante Omikron zeichnet sich vor allem durch eine deutlich höhere Infektiösität als die früheren Varianten aus. Die Zahl der durch PCR-Tests nachgewiesenen Infektionen geht in den meisten europäischen Ländern durch die Decke, die Dunkelziffer dürfte erheblich sein.