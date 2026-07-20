WM Halbzeitshow Madonna
Madonna mit Ronaldinho (l.) und Ronaldo (r.) / picture alliance / Jiji Press | Yusuke Morishita

Halbzeitshow beim WM-Finale Wenn sich die Popkultur gegenüber Politik und Business prostituiert

In der Halbzeitpause des WM-Finales wurde der gelangweilte Zuschauer Zeuge einer bizarren Show – und der Selbstentlarvung der Popkultur als Prostituierte von Politik und Business. Die Idee von der Gegenkultur war jedoch schon immer eine Lüge.

VON ALEXANDER GRAU am 20. Juli 2026 4 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Ganze 27 Minuten dauerte die Pause zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit im WM-Finale. Wirklich verwundern konnte das nur naive Zeitgenossen. Der Trend zum Aufblähen der Sendezeit, zur Platzierung von Werbeminuten und zur Selbstinszenierung des eitlen Fifa-Bosses ist unübersehbar.

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Walter Bühler | Mo., 20. Juli 2026 - 16:41

... haben sich in Deutschland zur Kultur aufblasen können, die in Berlin "Klubkultur" heißt und sogar staatlich gefördert wird. Natürlich kommt die Legitimation für diese Entwicklung vom großen Bruder aus den USA, aber wie das Rauschgift wird es bei uns aus der ganzen Welt importiert und hat unsere Medien fest im Griff.

In Berlin-Mitte wird man am kommenden Wochenenden wieder die unappetitlichen Nackedeis und die divers berauschten Gestalten, die auch nie schön anzusehen sind, herumhüpfen und herumgrölen sehen.
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Am 15. August wird die Mitte weiter von den Techno-Fans terrorisiert, wenn Dr. Motte wieder seine staatlich gefördderte Parade durchzieht.

Also, kein Grund, sich über Amerikaner oder über Pop-Kultur der Fifa besonders zu wundern.

Diese Pop-Künstler wollen auch bei uns so bequem wie möglich an Knete herankommen, um ewig Randale machen zu können. Wie unsere altgedienten deutschen Fußball-Fans pendeln sie zwischen Hooligan und Ballermann hin und her.

Nix für ungut.

Thomas Veit | Mo., 20. Juli 2026 - 17:00

Den Schweinen spielt man heutzutage auch klassische Musik bei grünem Licht vor..., bevor 'abkassiert' wird... - warum soll das in einer zu 333% kapitalistisch und damit profitorientierten FIFA-Fußballwelt anders sein, als dass Infantilo! und Trumpel! 'ihre (Zahl-) Schweinchen' einzulullen versuchen...??

>> Alles ganz normal..., der Schweinemäster will schließlich auch leben... ...

/Ironie und Sarkasmus

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