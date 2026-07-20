- Wenn sich die Popkultur gegenüber Politik und Business prostituiert
In der Halbzeitpause des WM-Finales wurde der gelangweilte Zuschauer Zeuge einer bizarren Show – und der Selbstentlarvung der Popkultur als Prostituierte von Politik und Business. Die Idee von der Gegenkultur war jedoch schon immer eine Lüge.
Ganze 27 Minuten dauerte die Pause zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit im WM-Finale. Wirklich verwundern konnte das nur naive Zeitgenossen. Der Trend zum Aufblähen der Sendezeit, zur Platzierung von Werbeminuten und zur Selbstinszenierung des eitlen Fifa-Bosses ist unübersehbar.
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