Halbzeitshow beim WM-Finale - Wenn sich die Popkultur gegenüber Politik und Business prostituiert

In der Halbzeitpause des WM-Finales wurde der gelangweilte Zuschauer Zeuge einer bizarren Show – und der Selbstentlarvung der Popkultur als Prostituierte von Politik und Business. Die Idee von der Gegenkultur war jedoch schon immer eine Lüge.