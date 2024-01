Es gibt allerdings etliche Wünsche und Vorsätze, die nicht so unkompliziert realisiert werden können. Das Portal Statista veröffentlichte am 2. Januar die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema gute Vorsätze für 2024 in Form eines Rankings. An der Spitze steht demnach mit 51% der Plan, mehr Geld zu sparen. Das allerdings hat man nicht unbedingt in der eigenen Hand. Denn wer wenig Einnahmen hat, wird angesichts absehbar exorbitant steigender Kosten in vielen elementaren Lebensbereichen kaum zusätzliches Geld auf die Kante legen können. Und so sagen auch 26% der Befragten, dass sie ihre Lebenshaltungskosten, etwa für Lebensmittel und Energie, senken wollen.