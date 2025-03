Im geschichtsträchtigen Berliner Volkspark Hasenheide eröffnete Friedrich Ludwig Jahn am 19. Juni 1811 den ersten preußischen Turnplatz. An den „Turnvater“ erinnert seit 153 Jahren am historischen Ort eine Bronzestatue. Dem links-grünen „Netzwerk Frauen in Neukölln“ ist das Denkmal allerdings ein Dorn im Auge. Die aktivistischen Frauen halten es für nicht mehr zeitgemäß, weil Jahn „Antisemit, Nationalist, Antidemokrat, Militarist und Antifeminist“ gewesen sei. Die frauenpolitische Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus, Bahar Haghanipour, schlägt stattdessen eine Statue für die Neuköllner Sportlerin Rosl Persson vor, die im 20. Jahrhundert den Frauensport entscheidend vorangebracht habe.

Am 8. März 2025, dem Internationalen Frauentag, musste die Polizei ausrücken, um das Bronzedenkmal für Jahn vor den grünen Aktivistinnen zu schützen. Turnvater Jahn musste schon einmal daran glauben: 2015 legte die Turnvater-Jahn-Grundschule im Ortsteil Prenzlauer Berg ihren Namen ab, weil historisch unkundige Eltern den Namenspatron für „unwürdig“ erklärt hatten. Heute ist die Schule nach dem Bierbrauer Julius Bötzow benannt. Das ist anscheinend pädagogisch besonders wertvoll. Dass auch Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) die Demontage des Jahn-Denkmals für richtig hält, ist dann aber doch befremdlich. Weiß er als ehemaliger Politik-Lehrer nicht, dass es unhistorisch ist, Persönlichkeiten der Geschichte mit den Maßstäben heutiger Moral zu messen?