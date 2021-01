Die Gründung des Deutschen Reiches vor 150 Jahren im Jahr 1871 war ein Paukenschlag, der damals nicht wenige Deutsche in Gefühle nationaler Extase versetzte. Einer der führenden Historiker, Heinrich von Sybel, schrieb damals in einem Brief an einen Kollegen: „Wodurch hat man die Gnade Gottes verdient, so große und mächtige Dinge erleben zu dürfen? Und wie wird man nachher leben? Was zwanzig Jahre der Inhalt allen Wünschens und Strebens gewesen, das ist nun in so unendlich herrlicher Weise erfüllt.“

Im Ausland war der Jubel verhalten, hier dominierten Sorgen vor dem neuen Deutschland, das aus Preußen hervorgegangen war. Wie würde sich dieser neue Staat verhalten? Wie entwickeln? Würde er sich einfügen in das Mächtesystem? „Dies ist die deutsche Revolution, ein größeres Ereignis als die Französische Revolution vor hundert Jahren“, so umschrieb der Führer der damals in der Opposition stehenden britischen Tories, Benjamin Disraeli, in einer Unterhausrede die Tragweite der durch die Reichsgründung ausgelösten Machtverschiebung.

Politisches Gravitationszentrum

In merkwürdigem Kontrast zum Jubel und zur Sorge der Zeitgenossen steht der Rückblick auf das Kaiserreich. Im 150. Jubiläumsjahr sind zwar eine Reihe von Monographien zum Thema erschienen, in der Geschichtswissenschaft überwiegt eine kritische Sicht, in der allgemeinen Wahrnehmung nimmt die Reichsgründung ohnehin nur einen hinteren Platz ein. Worin lag die eigentliche Bedeutung des Ereignisses? Warum tun sich die Deutschen so schwer damit und was hat es mit uns heute zu tun?

Zunächst zu den Ereignissen und Gestalten von damals. In Europas Mitte war mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 ein politisches Gravitationszentrum entstanden, das einen grundlegenden Wandel des europäischen Mächtesystems bedeutete. Mit dem Gewinn der nationalen Einheit war für die Deutschen ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gegangen. 1848 hatten sie die bittere Erfahrung gemacht, dass die nationale Einheit nicht gegen die europäischen Mächte zu haben war.

In drei duellartig geführten Kriegen nutzte Bismarck in den 1860er Jahren die Gunst der Stunde eines „Wellentals der Weltpolitik“ (Ludwig Dehio), um die machtpolitischen Voraussetzungen zu schaffen. Der Aufstieg Preußen-Deutschlands, der kleinsten unter den europäischen Mächten, zum deutschen Nationalstaat war das Äußerte, was Bismarck den ohnehin misstrauischen Nachbarn zumuten konnte. Seine Entscheidung für die kleindeutsche Lösung erfolgte aus staatspolitischer Klugheit: Niemals mehr Deutschland, so lautete Bismarcks Parole, als Europa vertragen könne.

Stachel im Fleisch

Am 18. Januar 1871 wurde dann der preußisch dominierte deutsche Nationalstaat in Ludwigs XIV. Spiegelsaal des Versailler Schlosses proklamiert. Doch nicht nur mit dieser Demütigung machte sich das zweite deutsche Kaiserreich Frankreich von Anfang an zum unversöhnlichen Gegner. Mit der Annexion Elsass-Lothringens nach dem siegreichen deutsch-französischen Krieg von 1870 hatte das Deutsche Reich eine der von Sebastian Haffner so bezeichneten „sieben Todsünden“ begangen. Im Rückblick erkannte der „Eiserne Kanzler“ die damals von der öffentlichen Meinung hartnäckig geforderte Annexion als Fehler an. Elsass-Lothringen wurde Reichsland, eine verfassungsrechtliche Sonderkonstruktion, und blieb den Franzosen ein Stachel im Fleisch, der sie laut vernehmlich und einmütig nach Revanche schreien ließ.

Von den besonderen Bedingungen seiner Entstehung konnte sich das unter dem „Gewehranschlag Europas“ (Ludwig Dehio) gegründete Kaiserreich nie lösen. Die Belastungen, die mit seiner mühsamen Geburt verbunden waren, politische und psychologische, das Misstrauen der Nachbarn, begleiteten es auf seinem Weg in der Geschichte. Sie erklären etwas vom eigentümlichen Lebensgefühl, vom Wunsch nach Anerkennung und vom unablässigen Bedürfnis, die eigene Saturiertheit zu bekennen, ein Bekenntnis, das freilich nicht zur Überwindung des Misstrauens der Nachbarn beitragen konnte. Das deutsche Kaiserreich sollte die Züge des Parvenus – Unsicherheit, Mangel an Stil, Prestigedenken, auch Auftrumpfen an falschem Ort – nie ganz ablegen.

Die bescheidenste Lösung

Das deutsche Kaiserreich war weder einheitlich in seinem politischen Willen noch homogen in seiner Struktur. Der neue Staat war eine konstitutionelle Monarchie mit verfassungsmäßigen Rechten für die Volksvertretung, über deren Zusammensetzung alle deutschen Männer über fünfundzwanzig Jahren in geheimer und freier Wahl befanden. Und doch lebten im Körper des Deutschen Reiches so höchst unterschiedliche Gebilde wie das fortschrittliche, liberale Großherzogtum Baden und die archaischen beiden mecklenburgischen Herzogtümer, in denen bis 1918 noch die landständische Verfassung galt.

Gegenüber allen Deutschländern, die seit 1848 von großdeutschen Patrioten gedacht und geplant wurden, war die 1871 gefundene Lösung die bescheidenste. Preußen hatte sich einen nationalen Staat zugelegt, der von der Größe war, dass ihn die europäischen Mächte gerade noch akzeptieren konnten. Im Grunde hatte Bismarck ein um das dritte Deutschland erweiterte Groß-Preußen geschaffen, nicht aus altpreußischer Anhänglichkeit – für politische Sentimentalitäten hatte der ostelbische Junker, der Bismarck war, nichts übrig -, sondern aus der Einsicht in das politisch Machbare. Das von Bismarck unablässig vorgetragene Bekenntnis, das Deutsche Reich sei saturiert, hat darin seine Wurzeln. Bismarck war Konservativer und Revolutionär zugleich.

Auch Kaisergedanke und monarchisches Prinzip, charakteristische Elemente der Verfassungswirklichkeit von 1871 und prägende Größe der politischen Kultur des Deutschen Reiches, waren bei Bismarck funktional. Bismarck wusste darum, dass das heterogene Gebilde, das der gerade gegründete Nationalstaat war, einer tragenden Klammer bedurfte. Der Rückgriff auf Kaiser und Reich sollte dieses Bedürfnis erfüllen. Die Hohenzollern hatten die Kaiserwürde indes nur widerwillig angenommen. Der preußische König Wilhelm I. hielt den Kaisertitel für einen „Charaktermajor“ in Anspielung darauf, dass der Major kein Bataillon befehlige, und erklärte bei den Krönungsfeierlichkeiten, er übernähme ein Scheinkaisertum, das den Glanz der preußischen Königskrone verdunkle.

Das Mistrauen verschwand nie ganz

Im Gegensatz zu der zerbrechlichen Verfassungskonstruktion, zu den Problemen und Geburtsfehlern der Reichsgründung bestand unter den gerade zu Reichsbürgern aufgestiegenen Deutschen vor allem Anlass zu feiern. Zwar waren die Mühen auf dem Weg zur Reichsgründung unvergessen, doch hatten sie nicht gerade das Bedürfnis, das Ereignis gebührend zu feiern, noch eher vergrößert? Im Überschwang des nationalen Taumels wurden die zweischneidigen Bedingungen des Erfolgs übersehen. Das Misstrauen der europäischen Nachbarn sollte auch nach der Reichsgründung nie ganz verschwinden.

Dies wurde vor allem rasch auf dem Feld der Außenpolitik sichtbar. Zunächst hatte Bismarck, nur wenige Jahre nach der Reichsgründung, einen großen machtpolitischen Ausgleich zwischen Deutschland und Russland in Südosteuropa gesucht. Doch als er seinen außenpolitischen Vertrauten von Radowitz mit einem Aufteilungsplan für Südosteuropa nach Sankt Petersburg schickte, zeigte man diesem dort die kalte Schulter.

Die von Bismarck im April 1875 geschürte Krise, der die versteckte Präventivkriegsdrohung eines offiziösen Zeitungsartikels mit dem Titel „Ist Krieg in Sicht?“ den Namen gab, zeigte dem Staatsmann die engen Grenzen auf, die dem Deutschen Reich gesetzt waren. Als Antwort auf ein französisches Kadergesetz, das im Kern eine Vermehrung des Heeres vorsah, drohte der „eiserne Kanzler“ mit Krieg und musste dann erfahren, dass die Mächte, so sehr sie sich in anderen zentralen Fragen uneins sein mochten, in einem Punkt Übereinstimmung erzielten: in der Überzeugung, Deutschland, dem Parvenü im Staatensystem, keinen weiteren Machtzuwachs zu erlauben.

Alpdruck der Koalitionen

Der Alpdruck der Koalitionen bestimmte sein Spiel mit den fünf Kugeln, dessen Leitlinien er im berühmten Kissinger Diktat vom 15. Juni 1877 wie folgt umrissen hat: „Wenn ich arbeitsfähig wäre, könnte ich das Bild vervollständigen und feiner ausarbeiten, welches mir vorschwebt: nicht das irgendeines Ländererwerbes, sondern das einer politischen Gesamtsituation, in welcher alle Mächte außer Frankreich unser bedürfen, und von Koalitionen gegen uns durch ihre Beziehungen zueinander nach Möglichkeit abgehalten werden.“

Bismarcks Bündnissystem war schon in den 1880er Jahren nur noch ein „System der Aushilfen“ (Ulrich Noack). Dass Bismarcks Nachfolger mit dem kaum mehr überschaubaren Vertragssystem nicht mehr zurechtkamen, nimmt nicht Wunder. So war die Nichtunterzeichnung des 1890 zur Verlängerung anstehenden geheimen deutsch-russischen Rückversicherungsvertrages durch General Caprivi nur logische Konsequenz, standen doch die Bestimmungen des Vertrages, der die geschichtlich erworbenen Rechte Russlands auf der Balkaninsel anerkannte, in offenem Widerspruch zu den bereits bestehenden Verträgen mit England und Österreich-Ungarn. Im Urteil Herbert von Bismarcks hätte der Rückversicherungsvertrag ohnehin „uns im Ernstfall die Russen doch nur 6 - 8 Wochen länger vom Halse gehalten als ohnedem.“

Kriege am Anfang und am Ende

Deutschland büßte immer mehr Handlungsspielraum ein. Die Politik des von Reichskanzler Caprivi bestimmten „neuen Kurses“ ging - anders als Bismarcks kompliziertes Bündnisgeflecht - von der Unausweichlichkeit eines Krieges zwischen den Mittelmächten und den kontinentalen Flügelmächten Russland und Frankreich aus. Die Unterschätzung Russlands einerseits – dem „tönernen Koloss“ glaubte man in der Wilhelmstrasse nur den Todesstoß versetzen zu brauchen, um sein reiches Erbe antreten zu können und der folgenschweren Irrtum des sogenannten Holstein-Axioms, russischer Bär und britischer Walfisch könnten nie eine Allianz eingehen - führten zum Irrglauben, lediglich auf ein britisches Bündnisangebot warten zu brauchen, da London ohnedies „kommen würde“. Mit der Entscheidung zum Bau einer Risikoflotte forderte das Deutsche Reich ausgerechnet diejenige Macht zum Rüstungswettlauf zur See heraus, der das eigentliche deutsche Bündniswerben hätte gelten müssen: Großbritannien. Anfang und Ende des Deutschen Reiches sind wesentlich mit Kriegen verbunden.

Mehr und mehr war in der Außenpolitik der politischen Leitung des Deutschen Reich die Direktive verloren gegangen. Prestigedenken und eine Serie von Fehleinschätzungen haben einen wesentlichen Anteil am Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Der Sprung ins Dunkle, zu dem das deutsche Kaiserreich im Juli 1914 ansetzten, hatte auch etwas mit dem porösen inneren gesellschaftlichen Zustand zu tun, mit dem Verlust an Direktive und Steuerung, mit dem ungelösten verfassungsrechtlichen und gesamtgesellschaftlichen Hintergrund. In der Julikrise 1914 versuchte die deutsche Reichsleitung durch ihre Politik des brinkmanship einen diplomatischen Gewinn zu erzielen, doch was am Anfang noch kalkuliertes Risiko war, geriet am Ende aus den Fugen. Die Zwangsautomatik der Teilmobilmachungsverordnungen ließ den Großen Krieg zum unabwendbaren Ereignis werden.

Dies alles darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass der große Kladderadatsch, der am Anfang des letzten Jahrhunderts stand, nicht aus heiterem Himmel gekommen war. Das 1871 gegründete Kaiserreich begann als Kriegsreich, und am Ausgang des Ersten Weltkriegs war mit dem Ende der Monarchie als Staatsform auch das zweite Kaiserreich an sein Ende gelangt; allein der Nationalstaat, schwer angeschlagen, existierte fort. Es blieb Adolf Hitler mit dem von ihm entfesselten Zweiten Weltkrieg vorbehalten, dem Deutschen Reich von 1871 den Todesstoß zu versetzen. Wenn die Erinnerung an die Reichsgründung heute, 150 Jahre danach, bei den Deutschen gemischte Gefühle hervorruft, so hängt dies auch ganz wesentlich mit dieser Geschichte zusammen.