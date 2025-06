Greta Thunberg wurde vor wenigen Jahren gefeiert wie eine Erlöserin. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die religiös verklärende Ikonisierung eines jungen Mädchens, das – angeblich, um für unsere Klimasünden zu büßen – seine Bildungsbiografie opfert, war schon immer grotesk. Man muss aber davon ausgehen, dass das etwas in einem jungen Menschen auslöst. Jugend schützt nicht vor Hybris – schon gar nicht, wenn man darin von Medien und Staatenlenkern weltweit so bestärkt wird wie Greta Thunberg.

Inzwischen hat Greta Thunberg ein neues Thema gefunden: Israel.

Die Welt ist voll von kriegerischen Konflikten, politisch verursachten humanitären Katastrophen und unendlichem Leid. Aber wie so viele andere Linke sieht Greta Thunberg davon wenig, sondern konzentriert ihre politische Empörung auf Israel, jenen Staat, der – man muss das immer wieder betonen – der einzige demokratische Rechtsstaat im Nahen Osten ist und der am 7. Oktober 2023 Opfer eines brutalen Angriffs aus Gaza wurde, dem über 1100 Menschen zum Opfer fielen und bei dem Hunderte Zivilisten grausam verschleppt wurden.

Man muss wahrlich kein Freund der israelischen Regierung unter Benjamin Netanjahu sein, und natürlich sollte man die humanitäre Situation in Gaza mit großer Besorgnis sehen. So geht es mir auch, auch wenn ich anerkennen muss, dass der israelische Staat die Existenz der Hamas nicht weiter wird tolerieren können, wenn er eine Chance auf eine Zukunft in Frieden und Sicherheit haben will. Selbst großen Netanjahu-Skeptikern ist daher aufgefallen, wie bizarr und verlogen die PR-Aktion der Gruppe um Thunberg war. Auf einem Segelschiff und mit reichlich Social-Media-Aktivitäten nahmen sie Kurs auf Gaza – angeblich, um der palästinensischen Zivilbevölkerung Hilfsgüter zu liefern.

Thunberg will den Nahen Osten ohne jüdischen Staat

Die Israelis haben die Expedition gestoppt und die ehemalige Klimaaktivistin – welch Ironie – ins Flugzeug nach Frankreich verfrachtet. Das Ganze gipfelte in einem denkwürdigen Statement am Pariser Flughafen, in dem Greta Thunberg von einer „Entführung“ fabulierte und von einer „Entmenschlichung“ durch die israelischen Sicherheitskräfte, und dass sie sich nicht von ihren Genossen verabschieden konnte. Die Nachfrage, was sie genau damit meine, beantwortete sie nicht – lieber keine Details, die die Erzählung von der eigenen Heldenaktion mit Fakten ankratzen könnten.

Greta Thunberg spricht auch von israelischen „Besatzungstruppen“ und ist damit voll auf Linie jener linken Israelhasser, die sich aus allerlei antizionistischen und antisemitischen Verschwörungstheorien ein Weltbild einer weißen Kolonialmacht zusammengezimmert haben, die ein fremdes Land in Apartheid und Versklavung halte. Wer so argumentiert, will keine Zweistaatenlösung. Wer so argumentiert, will den Nahen Osten ohne jüdischen Staat.

Nun fragen sich viele: Wie konnte es mit ihrem ehemaligen Idol so weit kommen? Die recht naheliegende Wahrheit wollen sie indes nicht zulassen: Greta Thunberg ist kein ehemaliger Kinderstar, der im Heranwachsen am eigenen Ruhm zerbrochen und irgendwann übergeschnappt ist. Greta war schon immer so. Nur das Thema hat sich geändert.

Greta Thunberg oder Luisa Neubauer wurden wie Vertreterinnen einer ganzen Generation behandelt

„Fridays for Future“ war schon von Anfang an eine kindliche Bewegung, was die Neigung zum kindischen Verhalten unausweichlich macht. Daraus kann man schlecht einen Vorwurf machen, denn das liegt in der Natur der Sache bei einer Organisation, die von Kindern getragen werden soll. Bemerkenswert war vor allem der heilige Ernst, mit dem diese Bewegung und ihr Idol von Medien und den Mächtigen dieser Welt aufgenommen wurde. Wenn Greta Thunberg mit bebender Stimme die Eltern- und Großelterngeneration anklagte, war ihr die emotionale Rührung der Journalisten sicher. Sie schrieben nicht nur Greta Thunberg und ihre deutschen Statthalterinnen wie Luisa Neubauer und Carla Reemtsma in metaphysische Sphären, sondern erhoben „Fridays for Future“ zu einer Massenbewegung, die den Alleinvertretungsanspruch für eine ganze Generation hatte.

Dabei waren die stolzen Teilnehmerzahlen bei den freitäglichen Protesten vor allem auch damit zu erklären, dass Schulen und Lehrer die Schulschwänzerei nicht nur tolerierten, sondern zum Teil beförderten. Dass Greta Thunberg oder Luisa Neubauer die Vertreterinnen einer ganzen Generation sein sollen, war natürlich immer Unsinn. Aber sie wurden und werden so behandelt. Und so verwundert es nicht, dass sie sich berufen fühlen, diese Generation auch in andere politische Auseinandersetzungen zu führen.

Luisa Neubauers Kampf galt zwischenzeitlich auch nicht mehr vornehmlich Klima- und Umweltfragen, sondern dem Kampf „gegen Rechts“, denn hier ließen sich – abermals flankiert von einer großen medialen Begleitmusik – nun einmal einfach mehr Leute mobilisieren. Wann immer Proteste „gegen Rechts“ stattfanden, waren Luisa Neubauer und „Fridays for Future“ zur Stelle, riefen zur Demonstration auf und führten das Wort zur angeblichen Rettung „unserer Demokratie“. Wobei die Liebe zu „unserer Demokratie“ nie so weit ging, dass man die Farben eben jener Demokratie (zur Erinnerung: Schwarz-Rot-Gold) auf den Demonstrationen akzeptiert hätte. Zu sehen waren aber immer die Farben und Symbole einer anderen nationalen Bewegung: die der Palästinenser. Das ist schon eine bemerkenswerte Mischung aus gleichzeitiger Verteufelung und Förderung von Nationalbewusstsein.

Klima, Palästina oder Demokratie? Das scheint fast egal zu sein

Worum soll es also bei den einstigen Klima-Helden von damals heute noch gehen: Klima, Palästina oder Demokratie? Der Verdacht erhärtet sich, dass das fast egal zu sein scheint. Vielmehr steht die reine Machtdemonstration im Vordergrund. Egal ob Thunberg oder Neubauer: Es geht nur darum, wie sehr man mit dem jeweiligen Thema das Land oder – im Fall von Thunberg – die ganze Welt in Wallung versetzen kann. Ein narzisstisches Ringen um Aufmerksamkeit, bei dem es erkennbar nicht um das Streben nach politischer oder gesellschaftlicher Verbesserung geht, sondern allein um Dominanz der öffentlichen Diskussion. Diese Macht speist sich allein aus der medialen und politischen Glorifizierung der Hochzeit von „Fridays for Future“.

Es wird eigentlich Zeit, dass diejenigen, die ihnen die Macht gegeben haben, über ihre eigene Verantwortung reflektieren. Robert Habeck zum Beispiel, der angesichts von „Fridays for Future“ in größte Verzückung geriet, das Schulschwänzen öffentlich unterstützte und angesichts der Demonstrationen von „einem der großartigsten Momente, die ich mir vorstellen kann“, schwärmte. Oder Angela Merkel, die als damals mächtigste Frau der Welt mit Greta Thunberg posierte und sie und Luisa Neubauer zum Gipfeltreffen ins Kanzleramt einlud.

Und natürlich die Medien. Sie alle hätten erkennen müssen, dass die naive, schwarz-weiße Weltsicht im pubertären politischen Erwachen eines heranwachsenden Menschen zwar ihren Platz haben mag, aber im Kern den Mustern eines ziemlich schnöden Populismus folgt – inklusive dem ständigen Aufrechterhalten von Angst in der Bevölkerung. „I want you to panic!“ war das ziemlich freimütige Geständnis, was das angeht.

Aber bleiben wir realistisch: Natürlich wird das niemand der damaligen Greta-Fans zugeben, und es wird sich auch niemand selbstkritisch mit dem eigenen Umgang mit Greta Thunberg und „Fridays for Future“ auseinandersetzen. Aber vielleicht schämen sich einige wenigstens im Stillen ein bisschen.