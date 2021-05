Dabei war es der Koran, der das Interesse deutscher Gelehrter an der arabischen Kultur weckte. Vor allem Johann Gottfried Herder – Dichter, Theologe und Aufklärungsphilosoph – sah in dem heiligen Buch des Islam ein singuläres Zeugnis arabischer Geistigkeit und Poesie und in Mohamed die Verkörperung und Verdichtung arabischer Kultur. Goethe wird hier mit seiner Verehrung der Dichtungen des persischen Mystiker Hafis anknüpfen.