Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Im Januar erschien von ihm „Entfremdet. Zwischen Realitätsverlust und Identitätsfalle“ bei zu Klampen.

Was ein tiefer Fall: Vom gefeierten Sternekoch, vom TV-Star, vom omnipräsenten Unternehmer, von Darling der Münchener-Bussi-Gesellschaft ins Gefängnis. Eine menschliche Tragödie. Auch wenn der Fernsehkoch Alfons Schuhbeck mit seinem ewigen „Knoblauch-und-sein-Spezi-der-Ingwer“-Gerede und dem dicken FC-Bayern-Logo auf der Kochjacke durchaus das Zeug hatte, gewisse Ressentiments zu wecken, so müsste man ein Herz aus Stein haben, um das Tragische an diesem Abstieg zu übersehen.

Wegen Steuerhinterziehung in der Höhe von mindesten 2,3 Millionen Euro muss Alfons Schuhbeck für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Das war weniger als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, aber sicherlich mehr als vom Angeklagten und seinen Verteidigern erhofft. Ein hartes Urteil. Entscheidend dabei war nach Aussage des Gerichts die „hohe kriminelle Energie“, die das Gericht in der Anwendung einer eigens von einem Mitarbeiter geschriebenen Software zur Kassenmanipulation gegeben sah. Alles andere als hilfreich war sicher auch, dass Schuhbeck als Wiederholungstäter gelten kann. Schon 1994 wurde er wegen Steuerhinterziehung und Untreue zu einer Geldstrafe von 250.000 Euro verurteilt.