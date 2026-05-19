- Warum Deutschland beim ESC nicht gehasst, sondern übersehen wird
Deutschland scheitert beim ESC an Bedeutungslosigkeit: Während andere Länder Momente schaffen, die sich einprägen, liefert Deutschland nur solide Austauschbarkeit. Eine Abrechnung mit der deutschen ESC-Strategie zwischen Angst vor Peinlichkeit und Verlust kultureller Selbstsicherheit.
Wer persönlich in Wien dabei war, sah zunächst kein deutsches Debakel. In der Halle herrschte eine positive, fast wohlwollende Stimmung. Der deutsche Auftritt wurde nicht ausgebuht, nicht verspottet, nicht kalt abgeräumt. Im Gegenteil: Man konnte den Eindruck gewinnen, dass der Abend für Deutschland zumindest achtbar ausgehen würde. Gerade darin lag die eigentliche Pointe. Denn der Eurovision Song Contest entscheidet sich nicht im warmen Applaus der Halle, sondern in der kalten Logik der Stimmabgabe. Zwischen freundlicher Aufnahme und Punkten liegt ein Abgrund.
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