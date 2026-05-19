Grand Prix der Beliebigkeit - Warum Deutschland beim ESC nicht gehasst, sondern übersehen wird

Deutschland scheitert beim ESC an Bedeutungslosigkeit: Während andere Länder Momente schaffen, die sich einprägen, liefert Deutschland nur solide Austauschbarkeit. Eine Abrechnung mit der deutschen ESC-Strategie zwischen Angst vor Peinlichkeit und Verlust kultureller Selbstsicherheit.