Nico Hoppe arbeitet als freier Autor in Leipzig und schrieb bisher u.a. für die FAZ, die NZZ und die Jungle World. Auf Twitter ist er unter zu finden.

„Tod den Zionisten“, „Zionisten – euer Ende ist nah“, „Zionisten sind Nazis“ – das sind nur einige der Graffiti, die der israelisch-amerikanische Schriftsteller Tuvia Tenenbom bei seinen Wanderungen durch das jüdisch-ultraorthodoxe Viertel Mea Scharim in Jerusalem zu sehen bekommt. Wie Tenenbom in seinem neuen Buch „Gott spricht Jiddisch“ schnell feststellen muss, ist es gerade dieser Antizionismus, der das Interesse westlicher Journalisten an den Ultraorthodoxen zu wecken weiß: „Sie lieben das, weil es ihnen zu einem heißbegehrten Bild verhilft: einem ,authentischen‘ Juden, der gegen den jüdischen Staat ist.“

Doch „Gott spricht Jiddisch“ ist nicht das, was man normalerweise von einem fast 600-seitigen Buch über ultraorthodoxe Juden erwarten würde: Weder ist es ein weiterer durchschaubarer Versuch, jüdische Kronzeugen für den Hass auf Israel zu finden, noch ist „Gott spricht Jiddisch“ eine der ebenso beliebten Schockreportagen, die im Suchen nach besonders bizarren und abwegigen religiösen Ansichten und Praktiken fortwährend um die eigenen voyeuristischen Bedürfnisse kreisen.