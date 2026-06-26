- Der kleine Unterschied
Einst waren Frauen in Forschung und Wissenschaft benachteiligt. Mittlerweile haben zahlreiche wissenschaftspolitische Anreize nicht nur eine Trendwende gebracht. Sie lassen männliche Forscher ins Hintertreffen geraten – Cicero hat mit einem jungen Wissenschaftler darüber gesprochen.
An einem verregneten Nachmittag im Frühling sitzt ein junger Wissenschaftler in einem kleinen Café irgendwo in Deutschland. Er möchte über jüngere Entwicklungen an hiesigen Universitäten sprechen. Entwicklungen, die er für folgenreich hält. Nicht nur für sich selbst. Der junge Mann nämlich befürchtet, dass die viel beschworene Gleichstellungspolitik vieler Hochschulen in den vergangenen Jahren immer stärker zu einem Steuerungsinstrument geworden ist, das aktiv Einfluss auf Entscheidungen und Karrieren im akademischen Sektor nimmt.
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