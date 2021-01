In der Zukunftsdystopie „Harrison Bergeron“, einer Kurzgeschichte von Kurt Vonnegut aus dem Jahr 1968, wird die Idee des Marxismus ad absurdum geführt: Nicht nur das Privateigentum aller Bürger ist in dem fiktiven Staat gleich verteilt, sondern auch deren kulturellen und psychologischen Ressourcen. So werden intelligente Menschen mit Kopfhörern ausgestattet, die in regelmäßigen Zeitabständen durch laute Töne die Gedanken der Menschen unterbrechen. Andere müssen Masken tragen, um ihre Schönheit zu verbergen. Und athletische Menschen bekommen Gewichte um den Hals gebunden, damit sie niemanden mehr physisch überlegen sein können.

Die Logik, die hier verfolgt wird, ist einfach: Um die absolute Gleichheit zu erreichen, werden benachteiligte Menschen nicht etwa unterstützt. Vielmehr nimmt man denjenigen, die vermeintlich besser gestellt sind, die „Privilegien“ weg. Es ist genau dieses Prinzip der Missgunst, das sich gerade in der Antirassismus-Bewegung breit macht – von der sich auch die mächtigsten Politiker der Welt beeinflussen lassen.