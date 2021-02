Zur Ausbeutung, so meinte bereits in den 1960er-Jahren einmal ein offensichtlich angesäuerter Schriftsteller namens Heinrich Böll, eigneten sich am besten Künstler und Frauen. Und am allerbesten, so möchte man dem späteren Nobelpreisträger und Schutzheiligen einer parteinahen Stiftung posthum noch einmal nachrufen, am allerbesten eignen sich Frauen als Künstler. Laut der erwähnten Erhebung des Statistischen Bundesamtes nämlich waren 2019 gut 60 Prozent der erwerbstätigen Künstler in der untersten Gehaltsgruppe Frauen. Zahlen der Künstlersozialkasse bestätigen ebenfalls die Schieflage. Und auch der Deutsche Kulturrat hat den Gender-Pay-Gap schon vermessen. Das Fazit von Deutschlands kulturaffinstem Lobby-Verein: Der Graben ist „erschreckend groß“. Ganze 24 Prozent weniger verdienten demnach Frauen im Vergleich zu Männern, und die Verwerfungen wachsen weiter.