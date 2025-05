Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Wolfgang Kubicki

Eigentlich könnte ich das Wirken unserer Kirchen mit einer entspannten und professionellen Distanz betrachten, denn ich bin bereits vor vielen Jahren aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Den entscheidenden Anstoß für diesen Schritt lieferte damals ein Landtagskollege von Bündnis 90/Die Grünen, der zugleich Präses der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Schleswig-Holstein war.

Im Plenarsaal zur Mäßigung und Demut aufrufen, insbesondere den sozialen Neid schüren gegen die Reichen, und zugleich als Präses der Landeskirche darauf beharren, einen dicken Dienstwagen zu bekommen, einschließlich eines Fahrers auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung, war für mich dann doch zu viel des „Wasser predigen und Wein trinken“. Als damaliger Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion musste ich mir seine Landtagspredigten ohnehin permanent anhören.

Ich bin mit Gott im Reinen und hoffe protestantisch-demütig, dass er es einigermaßen auch mit mir ist. Das kann ich von der Kirche, trotz meines Austritts, nicht wirklich behaupten. Die Kirche mischt sich mit größter Selbstverständlichkeit in die weltliche Politik ein. Und die weltliche Politik ist nun mal mein Geschäft. Deshalb stellt sich die Frage, mit welcher Autorität die Kirche eigentlich in diesen weltlichen Dingen spricht. Ist es Gottes Wort, oder die Aussage eines verirrten Schafes?

Kulturkampf auf der Seite der Kirche

Julia Klöckner, die neue Bundestagspräsidentin, hatte diese Frage indirekt in der Bild am Sonntag gestellt – meiner Meinung nach zu Recht – und darauf hingewiesen, dass die Kirchen zu den elementaren geistlichen und moralischen Fragen wenig anzubieten hätten, sich aber zu tagespolitischen Themen äußern „wie eine NGO“. Und sie fügte hinzu: „Ich meine: Klar kann sich die Kirche auch zu Tempo 130 äußern, aber dafür zahle ich jetzt nicht unbedingt Kirchensteuern.“

Es ist einigermaßen vielsagend, wie sehr diese Äußerungen als Provokation verstanden wurden. Noch vielsagender ist, wer sich am lautesten und emotionalsten in diesen Kulturkampf auf die Seite der Kirche geworfen hat. Der grüne Bundestagsabgeordnete Andreas Audretsch, bis vor kurzem noch Wahlkampfmanager von Robert Habeck und aufgefallen mit den Seinen als ignorant gegenüber dem 8. Gebot („Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider Deinen Nächsten“) verstieg sich via X zu der Aussage:

„Die Kirche soll Frauenrechte beim Thema Abtreibung infrage stellen, aber keinesfalls Natur-Verwüstung anprangern, #Klimaschutz einfordern. Ernsthaft, Frau #Klöckner? Dieser instrumentelle Umgang mit der Kirche ist einer C-Partei unwürdig.“

Instrumentell ist hier vor allem die, vorsichtig formuliert, freihändige Interpretation von Herrn Audretsch dessen, was Frau Klöckner gesagt hat. Aber die Stoßrichtung hat der emsige grüne Parteisoldat vorgegeben: Die Bundestagspräsidentin hat nach grüner Lesart nicht die Kirche kritisiert, sondern implizit die Lebensgrundlagen der Menschheit infrage gestellt.

Das mag übertrieben erscheinen, aber im grünen Selbstverständnis ist der Affront grundsätzlich programmiert, wenn das Wort „Tempolimit“ fällt und es nicht zugleich als Schlüssel für die Rettung des Planeten benannt wird. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass – nachdem sich gefühlt die gesamte Fraktions- und Parteispitze von Bündnis 90/Die Grünen zu Frau Klöckner geäußert hatte – Katrin Göring-Eckardt via Welt zum großen moralischen Rundumschlag ausgeholt hat.

Natürlich sollten sich die Kirchen politisch einmischen. Gerechtfertigt wird dies unter anderem mit einem Zitat von Gottes Sohn selbst aus dem Lukas-Evangelium. Und das Tempolimit sei ohnehin nur ein Gleichnis: „Ja, auch das mit dem Tempolimit ist natürlich eine Beispielerzählung, die für das Ganze stehen will. Kaum ein Gleichnis, dass so einfach Lebensschutz (weniger Unfälle, weniger Tote) und Schöpfungsbewahrung (weniger CO2) zusammenbringt.“ Mehr geht nicht. Amen.

Das Problem der grünen Kirchentreue

Man kann auf eine derartige Argumentationsführung auf unterschiedliche Art und Weise reagieren. Zum Beispiel spöttisch, indem man darauf hinweist, dass Einfalt kein Bestandteil der Dreifaltigkeit ist. Oder man bemüht selbst die Heilige Schrift, um seinen eigenen politischen Punkt zu machen.

Ich warte nur darauf, dass Linke Vermögenssteuer und 100 Prozent Erbschaftssteuer auf Matthäus 19,24 stützen: „Eher wird ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen, als ein Reicher ins Himmelreich kommen.“ Aber ich fürchte, die grüne Bibeltreue würde schnell einer umständlichen Exegese weichen, wenn Sätze wie „Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht“ in die Diskussion eingebracht würden. Die Erde „untertan“ machen und statt Straßen zu bauen Moore wieder zu vernässen, passt nicht unbedingt zusammen.

Und da stehen wir vor dem eigentlichen Problem der grünen Kirchentreue. Denn natürlich argumentieren Kirchen bei ihren politischen Äußerungen religiös. Die Grundlage der Überlegung ist die Bibel. Was denn sonst? Selbstverständlich steht es jedem Politiker und seinem Gewissen frei, seine eigenen moralischen und ethischen Überlegungen auf die gleiche Grundlage zu stellen. Aber im politischen Diskurs hat die Bibel als Argumentationsgrundlage außerhalb der Kirche wenig zu suchen.

Die Grünen sollten sich ernsthaft fragen, ob sie diese kirchlich-politische Verquickung weiter unterstützen wollen. Denn natürlich ist es politisch angenehm, öffentliche Fürsprache für die eigenen politischen Überzeugungen zu bekommen. Und dann noch so offensiv, wie etwa durch die evangelische Kirche in Fragen des Tempolimits. Ich habe noch die betenden Pastoren vor Augen, die den amerikanischen Präsidenten Trump umringen. Das sind sicherlich keine Bilder, die wir uns für unsere hiesige politische Kultur wünschen.

Fakten statt Glaubenssätze

Den Kirchen, die aktive bis aktivistische Mitgestaltung der Politik zu empfehlen, geht nicht unter der Prämisse, dass dies nur dann erlaubt ist, wenn die politischen Inhalte opportun sind. Deshalb muss die grün-evangelikale Bewegung auf Widerspruch eines Liberalen stoßen. Unsere moralisch-ethischen Spielregeln können wir im Miteinander von Christen, Atheisten, Muslimen, Juden, Buddhisten, Agnostikern usw. allein aus dem Grundgesetz ableiten. Das Tempolimit, so weh es den Grünen auch tun mag, kann nur an irdischen Maßstäben gemessen werden. Da stoßen Absolutheitsansprüche selbstverständlich an argumentative Grenzen.

Wenn ein Tempolimit so viel Nutzen hat, dass seine Einführung auf jeden Fall gerechtfertigt ist, warum dann bei 130 km/h und nicht bei 50 km/h? Und verhalten wir uns nicht dann am klimafreundlichsten, wenn wir endlich leben wie die Amischen? Wer kann da schon nein sagen? Allerdings sind solche Überlegungen unserer Rechtsordnung fremd. Wir bewerten diese Fragen in den Graustufen der Verhältnismäßigkeit und anhand von Fakten und nicht von Behauptungen oder von Glaubenssätzen.

Tempolimit zum Schutz des Lebens?

Fakt ist, dass in Deutschland je 1000 km Autobahn statistisch deutlich weniger Menschen sterben als in Belgien (Tempolimit 120 km/h), Italien (Tempolimit 130 km/h) oder Slowenien (Tempolimit 130 km/h). Im europäischen Vergleich schneiden ganze neun Länder schlechter ab als Deutschland. Alle diese Länder haben ein Tempolimit. Ist es nicht ohnehin das Ziel der Mobilitätswende, dass wir bald alle klimaneutral unterwegs sind? War es nicht Katrin Göring-Eckardt selbst, die feststellte: „Wind und Sonne kriegen wir zum Nulltarif“? Ein nicht CO2-emittierendes Fahrzeug taugt schlicht nicht als Begründung für ein Tempolimit.

So bleibt von der Forderung eines Tempolimits zum Schutz des Lebens und der Lebensgrundlagen nicht mehr viel übrig, wenn man mit dem Thema rational und nicht göttlich überhöht umgeht. Julia Klöcker hat nicht nur das Recht zu sagen, was sie denkt, sondern sie hat auch in der Sache recht. Und die grüne Aufregung ist heuchlerisch. Folgen sollte man ihr nicht, wenn man noch Glauben und Verstand hat.