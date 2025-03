Kaltes Deckenlicht und gepolsterte Baumarkt-Stühle auf dem Teppichboden. An anderen Tagen wird hier vor Gott gekniet. Am 16. Februar, genau eine Woche vor der Bundestagswahl, geht es um Politik, um den Platz der Muslime in der deutschen Gesellschaft. Etwa 200 Gläubige sind in die Dar As-Salam-Moschee in Berlin-Neukölln gekommen; auf der Suche nach Informationen, nach Klarheit, vielleicht auch nach einer Wahlempfehlung. Männer auf der linken Seite, Frauen auf der rechten.

Nicht alle Anwesenden sind fleißige Moscheebesucher. Neben mir sitzt Hassan, ein Mann in den Zwanzigern, mit drei Jahren ist er mit seiner Familie aus den palästinensischen Gebieten geflüchtet. Er hat durch Instagram von der Veranstaltung erfahren, erzählt er, bevor es losgeht. Unter seinen Freunden werde viel diskutiert über dieses Thema. Sollen Muslime wählen gehen? Dürfen sie überhaupt? Und wenn ja, für wen?