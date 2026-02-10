Jan Köppen, Gil Ofarim, Sonja Zietlow
Sonja Zietlow und Jan Köppen krönen Gil Ofarim zum Dschungelkönig 2026 / picture alliance/dpa/RTL | RTL

Gil Ofarim im Dschungelcamp Der Sieg des nicht korrekten Außenseiters

Der Sieg von Gil Ofarim beim „Dschungelkamp“ hat einen Sturm der Entrüstung losgetreten. Aber vermutlich wurde der Musiker gerade wegen seiner trotzigen Inkorrektheit zum Dschungelkönig gewählt. Die eigentlichen Zyniker sitzen ohnehin woanders.

VON ALEXANDER GRAU am 10. Februar 2026 5 min

Alexander Grau

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

Die kommentierende Klasse in Deutschland steht Kopf. Warum? Wegen einer Literatursensation? Eines Theatereklats? Oder zumindest eines veritablen Kunstskandals? Weit gefehlt. Man echauffiert sich vielmehr über den Sieger der Trash-Sow „Ich bin ein Star – Hol mich hier raus!“, allgemein bekannt als „Dschungelcamp“.

Bemerkenswert daran ist nicht nur die Aufregung an sich, sondern auch die Ursache. Denn man empört sich nicht etwa über das Format. Über die zynische Konfliktinszenierung. Die Demütigungen. Das Spiel mit der Schadenfreude. Die Selbsterniedrigung der vermeintlichen „Stars“. Ihre peinlichen Beichten und Bekenntnisse. Das wäre zu altväterlich und konservativ. Denn im Grunde hat man schon lange seinen Frieden mit dem Müll der Massenunterhaltung gemacht und delektiert sich daran im Modus vermeintlicher Ironie. Also entrüstet man sich über den Sieger der diesjährigen Show – den Musiker Gil Ofarim.

Um den medialen Shitstorm zu verstehen, muss man kurz in das Jahr 2021 zurückblenden. Damals sorgte Ofarim für einen nicht unerheblichen Skandal, als er in einem auf Instagram veröffentlichen Video den Rezeptionisten eines Leipziger Hotels des Antisemitismus beschuldigte. Besagter Mitarbeiter habe ihn aufgefordert, seine Kette mit einem Davidstern einzustecken, nur dann dürfe er einchecken. Das entsprechende Video ging viral, und Ofarim wiederholte seine Anschuldigung in der Folge mehrfach.
Doch schon ein paar Tage nach dem Vorfall kamen Zweifel an Ofarims Schilderung auf. So legten die Aufnahmen von Überwachungskameras die Vermutung nahe, dass Ofarim im Hotel besagte Kette mit Davidstern gar nicht getragen hatte. Im März des folgenden Jahres erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Ofarim wegen falscher Verdächtigung, Verleumdung, Betrug, versuchten Betruges und Falschaussage an Eides statt. Am sechsten Verhandlungstag erklärte Ofarim nach Rücksprache mit seinen Anwälten und dem Vertreter des Nebenklägers: „Die Vorwürfe treffen zu. Ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir leid. Ich habe das Video gelöscht“.

Sittengemälde einer Gesellschaft zischen ritualisierten Nie-wieder-Floskeln und unterschwelligem Antisemitismus

Was wirklich an jenem 4. Oktober im Leipziger Westin-Hotel vorgefallen ist, wird sich naturgemäß nie endgültig klären lassen. Ein wenig Lebenserfahrung und gesunder Menschenverstand sagen einem jedoch, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegt: Vermutlich fühlte sich der Musiker tatsächlich antisemitisch behandelt und erfand dann zur Dramatisierung die Geschichte mit dem Davidstern – auch in der Hoffnung, nebenbei seine Musikerkarriere etwas anzufeuern.

Da alles war unschön, schmierig – und ein unfreiwillig deutliches Sittengemälde einer Gesellschaft, die irgendwo zischen ritualisierten Nie-wieder-Floskeln und unterschwelligem Antisemitismus pendelt. Doch Gil Ofarim wurde bekanntlich nicht zum Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung gewählt, sondern zum Sieger einer trashigen Spielshow. So what?

Aber wir sind ja in Deutschland. Im Land der Bedenkenträger, Moralapostel und Hobbyinquisitoren. Und da muss selbst der Sieger einer die niedrigsten menschlichen Instinkte ansprechenden Sendung Buße tun und Reue zeigen. Genau das tat Ofarim aber sehr zur Enttäuschung der Medienmeute und des lauernden Fernsehpublikums nicht. Stattdessen schaltete der Musiker auf bockig, gab trotzig an, damals vor Gericht „die Schuld auf sich genommen“ zu haben, bezeichnete sich als freigesprochen (was juristisch nicht stimmt) und behauptete, die bei dem Prozess verwendete Videoaufzeichnung aus dem Hotel sei nicht das Original (was ebenfalls irrenführend war).

Beichten, bereuen und Läuterung zeigen – so macht man das

Klar, jeder PR-Berater hätte Ofarim eine andere Kommunikationsstrategie vorschlagen. Vorbild: Ingrid van Bergen. Die Schauspielerin erzählte bei ihrer Teilnahme bei IBES im Jahr 2009 ganz offen, wie sie im 1977 ihren untreuen Partner nach einem Streit tötete, und von der anschließenden Gefängnisstrafe. Beichten, bereuen und Läuterung zeigen – so macht man das. Ofarim hingegen sah sich selbst als Opfer. Den Applaus der Feuilleton-Richter bekommt man dafür nicht, aber die Stimmen der Zuschauer. Und das ist das eigentlich Interessante.

Während etwa die Süddeutsche Zeitung zum großen Schlag ausholte, in Ofarims Sieg „ein verheerendes Zeichen“ sah, der Sendung einen kaputten moralischen Kompass attestierte und in den sozialen Medien ein Shitstorm losbrach, wählte die Mehrheit der Zuschauer den Außenseiter zu Dschungelkönig. Einfache Erklärung: Ofarim steht für den Underdog, den Abgehängten, den politisch nicht Korrekten – und mit dem identifizieren und solidarisieren sich die Menschen vor der heimischen Glotze. Tränenreicher Moralismus ist out, trotziger Eigensinn wird honoriert. Das ist ja erst einmal nicht unsympathisch.

RTL, der verantwortliche Sender, hat auf jeden Fall alles richtig gemacht: eine umstrittene Person eingeladen, Konflikte geschürt und emotionalisiert. Ergebnis: Bis zu bis zu 5,75 Millionen verfolgten das Finale der Show. Deutlich mehr als im letzten Jahr. Insgesamt war die 19. Staffel die erfolgreichste seit Jahren. Die Idee, gesellschaftspolitische Konflikte ins Reality-Programm zu holen, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Klar ist aber auch: Gegenüber den Zynikern bei der Programmplanung ist Gil Ofarim der reinste Waisenknabe.

Ernst-Günther Konrad | Di., 10. Februar 2026 - 13:19

Erstmals haben meine Frau und ich das Dschungelcamp -Finale-geschaut. Wir wollten uns selbst ein Bild machen. Allein das Format ist widerlich. Wie man sich selbst so erniedrigen kann ist uns unbegreiflich. Aber wie dem auch sei. Da wir diesen Ofarim so nicht kannten, nur die reißerischen Überschriften in den Msm, wollten wir uns selbst ein Bild von dem Straftäter machen. Und ich muss sagen. Ja, er ist ein glänzender Manipulator und ja, er hat es fertig gebracht den Eindruck eines *Opfers* zu erwecken, obgleich er der geständige Täter ist. Und was die Abstimmungen für ihn anbetrifft habe ich da meine Zweifel. Ich bin überzeugt, dass jeder Teilnehmer dieser Farce eine Rolle spielt und einem Drehbuch folgt. RTL ist nichts zu peinlich und ich bin überzeugt, auch die Votings sind gefakt und sollen dem Sender nur Einschaltquoten sichern. Und das einige unterbelichtete Zuschauer glauben, sie müssten einem vermeintlichen *Opfer* beistehen, kann nicht überraschen. Einmal, nie wieder.

Klaus Funke | Di., 10. Februar 2026 - 13:23

Über diese Entgleisung der Menschenwürde zu berichten, ist eine Schande und des ehrenwerten Magazins CICERO unwürdig. Man übergeht solche Schweinerei mit Schweigen. Meine Meinung. Wenn aber berichtet wird, muss zu dem "Warum" und "Wieso" etwas gesagt. Es geht um Kohle, um Geld und um die Köpfe der Dummbürger. Ein minderbegabter Schlagersänger, der auf dem Arsch seines berühmten Vaters reitet, ein Bürschlein, das als "Wunderkind" hochgelobt wurde, dessen Stern am Verblassen war und der deshalb in die antisemitische Mottenkiste griff, um überhaupt wieder einmal aufzufallen, nicht durch Leistung, nein, sondern durch Lüge und jetzt durch Klamauk. RTL geht es ganz klar um Geld und um Aufzufallen, und zwar um jeden Preis, selbst um den des schlechten Geschmacks. Wer darauf anspringt, kann nur den IQ einer Legehenne haben, einschließlich der RTL-Moderatoren, die für mich unterste Schublade sind. Dieser Gil Ofarim wird jetzt eine Zeitlang als "Star" gehandelt, danach ist er out, das ist gut.

Die Fraktion beleidigter Legehennen möchte hiermit ausdrücklich, schriftlich und in aller Form Beschwerde einlegen, lieber Herr Funke. Der IQ einer durchschnittlichen Legehenne liegt vermutlich höher als der Durchschnitt dieses Trash-Formates. Wer dort teilnimmt, hat entweder handfeste finanzielle Probleme oder einen Dachschaden, Manche durchaus auch beides;-)
Ich gestehe allerdings, dieses Jahr beim zappen ab und zu dort herein geschaut zu haben, also gehöre ich jetzt auch zu den Bekloppten für die solche Formate erfunden wurden!? Keine Ahnung, aber ich weiß jetzt, dass mein Eindruck von dem diesjährigen Gewinner nur bestätigt, wenn nicht gar übertroffen wurde. Das einzig Positive daran ist, dass der Hotelmitarbeiter aus Leipzig jetzt hoffentlich endlich seinen Schadenersatz bekommt. Denn diese Zahlung war wohl bis dato nicht geleistet worden von diesem "Dschungelkönig". Passt.

Karl-Heinz Weiß | Di., 10. Februar 2026 - 14:43

Die "ZEIT " hat alles richtig gemacht: ein Interview mit dem Opfer dieser bodenlosen Lügengeschichte. Weiterer Kommentar: überflüssig.

IngoFrank | Di., 10. Februar 2026 - 15:05

dieses Volk noch sinken ?
Politisch, wirtschaftlich und vor allem intellektuell……
Mit freundlichen Grüßen aus der Erfurter Republik

Robert Hans Stein | Di., 10. Februar 2026 - 15:18

Vorausschicken möchte ich, dass ich mir diese Sendung noch nie angeschaut habe und es wohl auch nie tun werde. ich halte von wirklichen "Promis" nicht so viel, geschweige denn von diesen Möchtegernen. Und dass dieses Format Trash ist, wird ja durchaus richtig vermerkt; warum sich also damit befassen.
Mich enttäuscht einmal die Gleichgültigkeit gegenüber dem eigentlichen Opfer dieser Lügengeschichte und zum anderen die Nachsicht gegenüber einer Person, die sich nicht schämt, ein berechtigtes Anliegen - das Widerliche des Antisemitismus - für seine persönliche Selbstdarstellung zu missbrauchen. Ob dieser Unperson klar ist, wie sehr er damit den wirklichen Antisemiten in die Karten spielt? Welchen Bärendienst Ofarim dem jüdischen Leben in Deutschland erwiesen, wie er antisemitische Narrative bedient hat, DAS sollte thematisiert werden. Und eine gerechte Strafe wäre seine Bedeutungslosigkeit, denn nichts suchen solche Nullen wie der, wie das Scheinwerferlicht.

Ralf Straube | Di., 10. Februar 2026 - 15:28

und nun bleibt man auch im Cicero davon nicht verschont - nachdem schon seit Jahren etablierte Medien begonnen hatten, von dieser Krone des Reality-TV-Trashs zu berichten.
Ofarim hin, Ofarim her - Wer weiß, was RTL den Teilnehmern und Ofarim selbst dazu als "Drehbuch" vorgegeben hatte - solch Formate leben ja von (gespielten) Emotionen, Drama und bisschen Spannung. Der Rest wird durch geschickte Zusammenschnitte und die Zweitverwertung auf diversen Youtube-"Reaction"-Kanälen zelebriert.
Ich bin immer wieder begeistert, wie man solche Auftriebe hinbekommt - dass es funktioniert hat zeigen die Votings, an denen RTL wahrscheinlich gar nichts manipulieren musste - alles lief wie gewünscht, inklusive des Nachgeraunes in den Medien. Und Ofarim selbst? Täter ohne Reue und Opfer seiner selbst. Eigentlich kein Thema, weils davon Hinderte gibt.

von diesen unsäglichen Trash in voller Breite berichteten
Ofarims Teilnahme war als Quotenbringer gedacht. Und es hat funktioniert.

