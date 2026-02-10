Die kommentierende Klasse in Deutschland steht Kopf. Warum? Wegen einer Literatursensation? Eines Theatereklats? Oder zumindest eines veritablen Kunstskandals? Weit gefehlt. Man echauffiert sich vielmehr über den Sieger der Trash-Sow „Ich bin ein Star – Hol mich hier raus!“, allgemein bekannt als „Dschungelcamp“.

Bemerkenswert daran ist nicht nur die Aufregung an sich, sondern auch die Ursache. Denn man empört sich nicht etwa über das Format. Über die zynische Konfliktinszenierung. Die Demütigungen. Das Spiel mit der Schadenfreude. Die Selbsterniedrigung der vermeintlichen „Stars“. Ihre peinlichen Beichten und Bekenntnisse. Das wäre zu altväterlich und konservativ. Denn im Grunde hat man schon lange seinen Frieden mit dem Müll der Massenunterhaltung gemacht und delektiert sich daran im Modus vermeintlicher Ironie. Also entrüstet man sich über den Sieger der diesjährigen Show – den Musiker Gil Ofarim.

Um den medialen Shitstorm zu verstehen, muss man kurz in das Jahr 2021 zurückblenden. Damals sorgte Ofarim für einen nicht unerheblichen Skandal, als er in einem auf Instagram veröffentlichen Video den Rezeptionisten eines Leipziger Hotels des Antisemitismus beschuldigte. Besagter Mitarbeiter habe ihn aufgefordert, seine Kette mit einem Davidstern einzustecken, nur dann dürfe er einchecken. Das entsprechende Video ging viral, und Ofarim wiederholte seine Anschuldigung in der Folge mehrfach.

Doch schon ein paar Tage nach dem Vorfall kamen Zweifel an Ofarims Schilderung auf. So legten die Aufnahmen von Überwachungskameras die Vermutung nahe, dass Ofarim im Hotel besagte Kette mit Davidstern gar nicht getragen hatte. Im März des folgenden Jahres erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Ofarim wegen falscher Verdächtigung, Verleumdung, Betrug, versuchten Betruges und Falschaussage an Eides statt. Am sechsten Verhandlungstag erklärte Ofarim nach Rücksprache mit seinen Anwälten und dem Vertreter des Nebenklägers: „Die Vorwürfe treffen zu. Ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir leid. Ich habe das Video gelöscht“.

Sittengemälde einer Gesellschaft zischen ritualisierten Nie-wieder-Floskeln und unterschwelligem Antisemitismus

Was wirklich an jenem 4. Oktober im Leipziger Westin-Hotel vorgefallen ist, wird sich naturgemäß nie endgültig klären lassen. Ein wenig Lebenserfahrung und gesunder Menschenverstand sagen einem jedoch, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegt: Vermutlich fühlte sich der Musiker tatsächlich antisemitisch behandelt und erfand dann zur Dramatisierung die Geschichte mit dem Davidstern – auch in der Hoffnung, nebenbei seine Musikerkarriere etwas anzufeuern.

Da alles war unschön, schmierig – und ein unfreiwillig deutliches Sittengemälde einer Gesellschaft, die irgendwo zischen ritualisierten Nie-wieder-Floskeln und unterschwelligem Antisemitismus pendelt. Doch Gil Ofarim wurde bekanntlich nicht zum Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung gewählt, sondern zum Sieger einer trashigen Spielshow. So what?

Aber wir sind ja in Deutschland. Im Land der Bedenkenträger, Moralapostel und Hobbyinquisitoren. Und da muss selbst der Sieger einer die niedrigsten menschlichen Instinkte ansprechenden Sendung Buße tun und Reue zeigen. Genau das tat Ofarim aber sehr zur Enttäuschung der Medienmeute und des lauernden Fernsehpublikums nicht. Stattdessen schaltete der Musiker auf bockig, gab trotzig an, damals vor Gericht „die Schuld auf sich genommen“ zu haben, bezeichnete sich als freigesprochen (was juristisch nicht stimmt) und behauptete, die bei dem Prozess verwendete Videoaufzeichnung aus dem Hotel sei nicht das Original (was ebenfalls irrenführend war).

Beichten, bereuen und Läuterung zeigen – so macht man das

Klar, jeder PR-Berater hätte Ofarim eine andere Kommunikationsstrategie vorschlagen. Vorbild: Ingrid van Bergen. Die Schauspielerin erzählte bei ihrer Teilnahme bei IBES im Jahr 2009 ganz offen, wie sie im 1977 ihren untreuen Partner nach einem Streit tötete, und von der anschließenden Gefängnisstrafe. Beichten, bereuen und Läuterung zeigen – so macht man das. Ofarim hingegen sah sich selbst als Opfer. Den Applaus der Feuilleton-Richter bekommt man dafür nicht, aber die Stimmen der Zuschauer. Und das ist das eigentlich Interessante.

Während etwa die Süddeutsche Zeitung zum großen Schlag ausholte, in Ofarims Sieg „ein verheerendes Zeichen“ sah, der Sendung einen kaputten moralischen Kompass attestierte und in den sozialen Medien ein Shitstorm losbrach, wählte die Mehrheit der Zuschauer den Außenseiter zu Dschungelkönig. Einfache Erklärung: Ofarim steht für den Underdog, den Abgehängten, den politisch nicht Korrekten – und mit dem identifizieren und solidarisieren sich die Menschen vor der heimischen Glotze. Tränenreicher Moralismus ist out, trotziger Eigensinn wird honoriert. Das ist ja erst einmal nicht unsympathisch.

RTL, der verantwortliche Sender, hat auf jeden Fall alles richtig gemacht: eine umstrittene Person eingeladen, Konflikte geschürt und emotionalisiert. Ergebnis: Bis zu bis zu 5,75 Millionen verfolgten das Finale der Show. Deutlich mehr als im letzten Jahr. Insgesamt war die 19. Staffel die erfolgreichste seit Jahren. Die Idee, gesellschaftspolitische Konflikte ins Reality-Programm zu holen, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Klar ist aber auch: Gegenüber den Zynikern bei der Programmplanung ist Gil Ofarim der reinste Waisenknabe.