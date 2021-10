Was ist die Aufgabe der Journalisten? Informieren, so die naheliegende Antwort. Doch das Informieren allein ist noch kein Wert für sich. Besonders in Zeiten, in denen Redaktionen vor allem auf Geschwindigkeit setzen, um der Konkurrenz entscheidende Zentimeter voraus zu sein, und gewisse Empörungsmechanismen bedienen, um in den sozialen Medien gehört zu werden. In solchen Zeiten bleibt beim Informieren der eigenen Leserschaft vieles auf der Strecke, was früher Usus war: tiefergehende Recherchen und das Aufzeigen unterschiedlicher Perspektiven, aber auch eine Lust, die entscheidend ist für guten Journalismus: die am Zweifeln.

Im Skeptizismus wurde der Zweifel zum Prinzip des Denkens überhaupt erhoben. Von René Descartes stammt wiederum der Satz „Cogito ergo sum“ („Ich denke, also bin ich“). Der österreichische Philosoph Rudolf Eisler definierte den Zweifel Anfang des 20. Jahrhunderts als „Zustand der Unentschiedenheit, des Schwankens zwischen mehreren Denkmotiven, deren keines das volle Übergewicht hat“. Diese Definition zeigt gut, wie eng der Zweifel mit der journalistischen Arbeit verknüpft ist. Anders formuliert: Nur wer zweifelt, kann sich der Wahrheit annähern. Nur wer zweifelt, kann journalistische Objektivität liefern, was zuvorderst bedeutet, trotz des eigenen Weltbildes, das nie ganz abschaltbar ist, fair und ehrlich zu berichten. Womit wir beim Fall Gil Ofarim angekommen wären.