- Wunderbare Menschheit und bedrohliche Technik
Künstliche Intelligenz kann nicht moralisch handeln – sie kann nur menschliche Ethik nachahmen. Ethische Entscheidungen können immer nur von Menschen getroffen werden. Und eine demokratische Gesellschaft muss der KI ethische Regeln vorgeben.
Die Sonntagsfrage von heute war eigentlich schon für meine letzte Kolumne geplant. Sie blickt auf die vor nun gut einem Monat veröffentlichte Enzyklika „Magnifica Humanitas – Wunderbare Menschheit“. Das Schreiben ist lang, und seine Facetten vielfältig. Es geht dem Papst um nichts Geringeres als die Bewahrung des Menschen im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Ein zentrales Element ist die Frage nach der verantwortlichen Nutzung der KI. Ein wertvolles Hilfsmittel, das Vorsicht erfordert.
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