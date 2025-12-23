Gewinner des Jahres: Donald Trump

In Deutschland gehört es zum guten Ton, auf Donald Trump zu schimpfen. Wahrscheinlich, weil die allermeisten Beobachter zu „biased“ sind, wie das neudeutsch heißt, um den Mann nicht nur oberflächlich zu bewerten. Kein Wunder also, dass die allermeisten Trump-Analysen aus Medien und Politik nur Nachgeplapper sind. Mit einstudierten Begriffen wie „erratisch“. Obwohl – aber das nur am Rande – Bundeskanzler Friedrich Merz de facto eine erratischere Politik macht als Trump.

Für mich ist Trump ein „Gewinner des Jahres“. Denn während unsere Spitzenpolitiker vor allem Produkte eines bestehenden Systems sind, das sich stetig selbst reproduziert, bleibt sich Trump treu – und brach auch 2025 immer wieder mit Konventionen. Dafür wird er von jenen, die den Status quo bewahren wollen, zum Bösewicht erklärt. Ein gigantischer Irrtum! Denn tatsächlich ist Trump wie der „Hulk“ aus den Marvel-Comics: brutal unangenehm – und trotzdem ein Superheld. Jedenfalls für diejenigen, die ihn in den USA gewählt haben. Und für diejenigen hierzulande, die den immergleichen politischen Mustern überdrüssig sind.

Verlierer des Jahres: Norbert Himmler

Manchmal weiß man wirklich nicht, ob man lachen oder weinen soll, wenn man das ZDF einschaltet. Krassestes, aber nicht das einzige Negativbeispiel 2025, war die Berichterstattung über den ermordeten US-Aktivisten Charlie Kirk. Die Lüge des US-Korrespondenten Elmar Theveßen etwa, Kirk habe dazu aufgerufen, Schwule zu steinigen. Und die Leichenfledderei durch Moderatorin Dunja Hayali im Heute Journal, die Kirk post mortem mit allen Negativbegriffen etikettierte, die im pseudo-progressiven Milieu genutzt werden, um politische Gegner zu diffamieren.

Das Irre ist, dass die intellektuellen Low-Performer des ZDF – auch Jan Böhmermann sei hier noch explizit erwähnt – offenbar gar nicht daran denken, sich einmal selbst kritisch zu hinterfragen. Mit dem Ergebnis, dass ZDF-Intendant Norbert Himmler immer mal wieder als Blitzableiter der Blödheit fungieren muss. Ihn ehrt, dass er sich dabei konsequent vor die eigenen Leute stellt. Ihm schadet, dass er nicht den Willen oder den Mut hat, die nötigen personellen Konsequenzen zu ziehen. Im Gegenteil wirkt Himmler doch immer wieder selbst wie einer, dem Kritik an seinem Laden zuwider ist. Deshalb verweist er ja gerne auf diejenige Kritik, die übertreibt. Damit lenkt er nämlich von derjenigen Kritik ab, an der sehr viel dran ist. Eindeutig ein „Verlierer des Jahres“.

Ben Krischke, Leiter Digitales

Gewinner des Jahres: Ahmad Mansour

Trotz aller Anfeindungen von linker und islamischer Seite – hier wäre der Begriff „Hass und Hetze“ einmal angebracht –, er sei ein Rassist, Islamhasser, zionistischer Agent, ja, er biedere sich gar bei der Bundesregierung an, hat der Psychologe Ahmad Mansour dieses Jahr gleich zwei große Erfolge zu verzeichnen. Zum einen geht sein Präventionsprojekt gegen Antisemitismus unter Jugendlichen, „Dis-Ident“, mit Mitteln des Bundesbildungsministeriums an den Start. Zum anderen wurde er neben anderen sachkundigen Experten in den „Beraterkreis Islamismusprävention“ des Innenministeriums berufen. Hoffen wir, dass er hier wie dort ungestört von den Wadenbeißern bei Correctiv und Konsorten seiner Arbeit nachgehen kann.

Verlierer des Jahres: Jurassica Parka

Wenn Eltern nicht begeistert sind, wenn Dragqueens bzw. -kings mit Namen wie „Eric Big Clit“ in Kinderbibliotheken auftreten, dann kann es sich wohl nur um rechte Hetze handeln. „Natürlich lesen Dragqueens keine Kinderbücher vor, weil sie Kinder geil finden“, sagte Mario Olszinski, szenebekannt unter dem Pseudonym Jurassica Parka. Pikant nur, dass Olszinski bereits 2023 wegen Verbreitung von Kinderpornografie rechtskräftig verurteilt wurde und trotzdem noch im Juli dieses Jahres als Dragqueen einen Berliner Polizeiball moderieren durfte. Jetzt wird gegen Olszinski erneut wegen Besitzes von Kinderpornografie ermittelt. Ein mutmaßlicher Wiederholungstäter also – zum Glück gibt es im Knast keine Kinderbibliotheken.

Ingo Way, CvD Cicero Online

Gewinner des Jahres: J D. Vance

Gewinner in Deutschland zu finden, ist derzeit nicht so leicht. Mein Gewinner des Jahres 2025 ist J. D. Vance. Der erst 41-jährige neue Vizepräsident hat mit seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz den Finger in die Wunde der europäischen und deutschen Fehlentwicklungen gelegt. Die hysterischen Reaktionen belegten das erst recht. Vermutlich stammt auch die Nationale Sicherheitsstrategie der USA zumindest teilweise von ihm. Er ist der intellektuelle Kopf in der neuen US-Regierung und hat historische Urteilskraft und politische Ideen, die das politische Establishment in Europa auf die Palme bringen. Hinter dem Dealmaker-Präsidenten Donald Trump und vermutlich noch lange nach ihm wird Vance die amerikanische Politik prägen – und vermutlich nicht nur die.

Verlierer des Jahres: Friedrich Merz

Friedrich Merz hat zwar – im zweiten Anlauf – die Wahl zum Kanzler gewonnen. Aber schon vor der Kanzlerwahl hat er mit dem fatalen Sonderschuldenpaket und danach mit vielen weiteren Schwächesignalen gegenüber der SPD und der ihn beargwöhnenden Öffentlichkeit das Wichtigste wieder fast kampflos verloren: das Vertrauen derer, die ihn wegen des Versprechens „Links ist vorbei“ zum Zweck der Umkehr vom Merkel-Kurs wählten. Ich kenne keinen deutschen Spitzenpolitiker seit 1949, der die großen Hoffnungen seiner Anhängerschaft auf dem Gipfel des Erfolges derart enttäuscht hätte. Die Verlierer des Jahres 2025 sind darum die deutschen Bürger im Allgemeinen und die Unionswähler im Besonderen.

Ferdinand Knauß, Cicero-Redakteur

Gewinner des Jahres: Christoph Werner

Der dm-Chef Christoph Werner wurde 2025 zur Ausnahmefigur in der aufgeheizten Debattenlandschaft. Bei seinem Auftritt bei Markus Lanz griff er die Kontroverse um den Parlamentarischen Abend des Verbands der Familienunternehmer auf – inklusive der AfD-Einladungen und der Brandmauer, die nicht zur moralischen Zwangsjacke werden dürfe. Wer entscheidet, mit wem man nicht spricht, gibt denen, die ausgeschlossen werden, die Kontrolle über das Gespräch. Besonders deutlich zeigte sich Werners Haltung beim Vorgehen der NGO Campact, die mit aggressiven Mails und öffentlichen Forderungen Druck ausübte. In Zeiten, in denen Unternehmer oft dem Zeitgeist hinterherbellen, ließ sich Werner nicht treiben und verweigerte politisch korrekte Symbolpolitik. So kann unternehmerische Vernunft im besten Fall aussehen.

Verlierer des Jahres: Francesca Albanese

Francesca Albanese, UN Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, sorgt 2025 erneut für Schlagzeilen – diesmal mit viralen Aussagen aus Sizilien, in denen sie die Hamas verharmloste: „Hamas baute Schulen, öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser. Sie war einfach die de facto-Behörde.“ Bereits zuvor rechtfertigte sie Gewalt gegen Israel und zog Holocaust-Vergleiche. UN Watch, US-Vertreter und internationale Medien fordern ihre Entlassung. Albanese hat sich als internationale Speerspitze des postkolonialistischen Hirnbohrertums profiliert – dass die UN hirntot wirkt, liegt nicht zuletzt an Figuren wie ihr.

Clemens Traub, Cicero-Redakteur

Gewinner des Jahres: Die SPD

Gewinner des Jahres ist aus meiner Sicht die SPD. Mit ihrer Anti-Reform-Haltung blockiert sie zwar die dringend erforderliche Erneuerung des Landes. Aber dass ihr dieses Bremsertum trotz eines Bundestagswahlergebnisses von 16,4 Prozent und einer Juniorpartnerschaft in der aktuellen Koalition gelingt, ist keine Selbstverständlichkeit. Der rote Schwanz wedelt mit dem schwarzen Hund – und dem Hund bleibt gar nichts anderes übrig, als das alles über sich ergehen zu lassen. Denn die Brandmauer wirkt wie ein Korsett. Wenn die Sozialdemokraten schon zu den großen politischen Verlierern der vergangenen Jahre zählen, dann soll es CDU und CSU auch nicht besser ergehen: Aus Sicht der SPD-Funktionärselite steht man mit dieser Logik eben auf der Gewinnerseite. Danke für nichts.

Verlierer des Jahres: Die deutsche Bevölkerung

Verlierern des Jahres? Natürlich die deutsche Bevölkerung. Da hatten die Leute doch tatsächlich gehofft, dass es nach der Ampel-Agonie endlich vorangehen würde. Und dann erweist sich Friedrich Merz als Wahlkampf-Löwe, der noch vor Antritt im Kanzleramt als veritabler Bettvorleger gelandet ist. So erleben wir in der Bundesrepublik die bedrückende Situation, dass die meisten Menschen mit ihrer Bereitschaft zu Veränderungen deutlich weiter sind als die Politik. Es liegt gewissermaßen ein schwarz-roter Mehltau über der Gesellschaft, während die Wirtschaft bestenfalls stagniert und ganze Industriebranchen das Weite suchen. Das einzige Wachstumssegment scheinen derweil staatlich gepamperte Nichtregierungsorganisationen zu sein, die alles zu delegitimieren versuchen, was nicht der eigenen politischen Agenda entspricht. Pech gehabt, Deutsche.

Alexander Marguier, Chefredakteur

Gewinner des Jahres: Die israelischen Geiseln

Es wirkt mehr als zynisch, sie als „Gewinner“ zu bezeichnen, denn nichts an dem, was sie erleben mussten, fühlt sich irgendwie nach Sieg, Erfolg oder auch nur ansatzweise „gut“ an. Dennoch sind es die israelischen Geiseln und deren Angehörigen, die mir in den Sinn kommen, wenn ich daran denke, was 2025 zur Abwechslung einmal gelungen ist. Aus den Berichten Freigelassener, aber auch anhand des von der Terrororganisation selbst publizierten Videomaterials konnte man erahnen, unter welchen Bedingungen die Männer und Frauen bis zu zwei Jahre lang vor sich hin vegetieren mussten. Wer die Reaktionen in Israel und der jüdischen Diaspora beobachtet hat, weiß, dass sich kaum in Worte fassen lässt, wie wichtig dieser Schritt war.

Verlierer des Jahres: Drei Staatsanwälte aus der CBS-Doku

Im Februar strahlte der amerikanische Sender CBS eine Dokumentation namens „Policing the internet in Germany, where hate speech, insults are a crime“ aus. Unter anderem kamen dabei drei Staatsanwälte zu Wort, deren tägliche Arbeit eher weniger darin bestand, sich grundsätzliche Gedanken zu Wesen und Grenzen der Meinungsfreiheit zu machen, sondern auf Grundlage von im Internet veröffentlichten Kommentaren Hausdurchsuchungen zu veranlassen. „Das wird man doch wohl noch sagen dürfen!“, würden viele dann fassungslos zu Protokoll geben, wie einer der Staatsanwälte fröhlich zu berichten wusste. Dass dem nicht so ist, haben wir 2025 gelernt – oder doch, manchmal schon, aber eben nur zu einer Strafzahlung von 3.750 Euro.

Carolina Kaube, Hospitantin

Gewinner des Jahres: GPT-4.5

Laut einer Meldung der Cornell University im US-Bundesstaat New York soll das Sprachmodell von OpenAI erstmals den sogenannten Turing-Test bestanden haben. Bei fünfminütigen Gesprächen mit je einem Menschen und dem KI-Modell GPT-4.5 sollen 73 Prozent der Probanden ChatGPT für den menschlichen Gesprächspartner gehalten haben. Bei dem Modell GPT-3.5 lag die Quote noch bei gut 50 Prozent. Der Turing-Test wurde ursprünglich 1949 von Alan Turing entwickelt, um die Fähigkeit einer Maschine auf intelligentes Verhalten hin zu überprüfen. Die jetzigen Ergebnisse von GPT-4.5 werden sehr wahrscheinlich Auswirkungen auf die soziale wie wirtschaftliche Durchdringung von Künstlicher Intelligenz haben.

Verlierer des Jahres: Das BSW

Erst verpasste das BSW – damals noch Akronym für das Bündnis Sahra Wagenknecht – den Wiedereinzug in den Bundestag, in dem die Partei zuvor nur durch Übertritte von zehn Abgeordneten der Partei Die Linke vertreten war; dann verlor sie mit der medienwirksamen Gründerin Sahra Wagenknecht auf dem dritten Parteitag auch noch die zugkräftige Vorsitzende. Und 2026 soll auch noch der Name flöten gehen. Aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht wird dann das Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft – und aus dem einstmals vielversprechenden politischen Newcomer eine weitere Splitterpartei ohne Bedeutung.

Ralf Hanselle, stellvertretender Chefredakteur

Gewinner des Jahres: Bitcoin

Der Gewinner des Jahres ist für mich ganz klar Bitcoin. Die erste Kryptowährung der Welt ist im Jahr 2025 erwachsen geworden. Anfang des Jahres etablierten die USA eine strategische Bitcoin-Reserve, und es ist wahrscheinlich, dass Länder wie China, Russland, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Japan auf die eine oder andere Weise bereits nachgezogen haben, ohne es offiziell zu verkünden. Durch die neuen Bitcoin-ETFs können nun auch institutionelle Anleger wie Versicherer, Rentenkassen, Vermögensverwalter oder Banken in den Bitcoin investieren, was seinen Status als normale Assetklasse zementiert. Und sein bisheriges Allzeithoch von über 126.000 US-Dollar durchbrach der Bitcoin im Jahr 2025 ebenfalls. Prädikat: „goldene Zukunft“!

Verlierer des Jahres: Die SPD

Man, ist das schwer. Ich habe mich gefragt: „Wer hat der Freiheit im Jahr 2025 am meisten geschadet?“ Und es gibt so unendlich viele Leute und Institutionen, die ein Anrecht auf diese Krone hätten. Ich nehme: die SPD. Man muss nämlich auf eine sehr spezielle Art und Weise ideologisch verblendet sein, um in der schlimmsten Wirtschaftskrise in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik immer und immer wieder auf Steuererhöhungen zu pochen. Der letzte Kracher: Erhöhung der Steuern auf Kapitalerträge. Aber klar doch – damit es in Deutschland überhaupt keine Investitionen in Zukunftstechnologien mehr gibt und absolut sichergestellt ist, dass Bürger unmündig und abhängig vom staatlichen Renten- und Sozialsystem bleiben.

Carsten Korfmacher, Ressortleiter „Kapital“