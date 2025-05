Im November 2024 schrieb das Kollegium der Friedrich-Bernius-Sekundarschule in Berlin-Friedenau einen Brandbrief an die Schulbehörde. Darin ist von einem Schulalltag die Rede, der durch Einschüchterung, Mobbing und Gewalt geprägt sei. Auch Lehrkräfte würden von aggressiven Schülern beleidigt, bedroht und angegriffen. Trotz Handy-Verbots seien Mädchen heimlich auf den Toiletten gefilmt worden. Der in der Nähe liegende Supermarkt habe für die Schüler ein Hausverbot ausgesprochen. Der Anteil von Kindern mit Migrationsgeschichte beträgt in einigen Klassen bis zu 100 Prozent. Viele Flüchtlingskinder sprechen kein Deutsch, Mädchen aus osteuropäischen Ländern (vermutlich Roma-Mädchen aus Bulgarien und Rumänien) waren zuvor noch nie zur Schule gegangen. Es gebe Schüler mit bis zu elf Geschwistern. Da die Familien auf engstem Raum wohnen, habe kein Kind einen eigenen Arbeitsplatz für die Schulaufgaben. Manche Elternteile seien im Gefängnis, sodass sich die Sozialfürsorge um die Kinder kümmert.

Im Dezember 2024 spitzte sich die Lage an der Bernius-Schule erneut zu. Nach vorausgegangenen Streitigkeiten hatten sich mehrere schulfremde Jugendliche vor dem Gebäude eingefunden, um einen Neuntklässler zu bedrohen. Die Polizei musste den Jungen nach Hause begleiten. Später wurde ein Verwandter des Jugendlichen, ein Siebtklässler, von Jugendlichen mit Messern, Baseballschlägern und Schlagringen „gejagt“, wie es in einem Schreiben der Schule hieß, und musste sich in einen Supermarkt flüchten. Über den Lernertrag in den Klassen dieser Schule möchte man gar nicht nachdenken. Wenn Schüler zuhause nicht die elementarsten Regeln des zivilisierten Verhaltens lernen, müssen Pädagogen im Unterricht scheitern.