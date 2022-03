Gespräch mit der Literaturwissenschaftlerin Anna Kukes - „Die russische Gesellschaft ist zerrissen wie nie“

Die Stimmung unter vielen russischen Intellektuellen und Künstlern ist verzweifelt. Manche finden den Mut, Petitionen zu unterzeichnen, in denen sie Putin auffordern, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden, oder in den sozialen Medien die Stimme zu erheben. Zu ihnen gehört Anna Kukes, Literaturübersetzerin und Universitätsdozentin in Moskau. Sie war bereit, mit Ulrike Moser, Ressortleiterin Salon, offen über die Stimmung in Russland zu sprechen, über Proteste gegen Putin und die internationale Isolation des russischen Kulturlebens.