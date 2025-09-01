Gesellschaftskritik ohne Schlagworte - Lob des Sittengemäldes

Gegenwärtige Gesellschaftskritik ist entweder übervorsichtig oder drischt auf die altbekannten Feindbilder ein. Dass es von Vorteil wäre, die Gegenwartskultur erst einmal auf den Begriff zu bringen, zeigen einige literarische Beispiele.