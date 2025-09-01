- Lob des Sittengemäldes
Gegenwärtige Gesellschaftskritik ist entweder übervorsichtig oder drischt auf die altbekannten Feindbilder ein. Dass es von Vorteil wäre, die Gegenwartskultur erst einmal auf den Begriff zu bringen, zeigen einige literarische Beispiele.
Über der aufs Ganze gehenden Gesellschafts- und Kulturkritik liegt heute ein Bann. Nichts scheint verdächtiger als der Anspruch, allgemeingültige Aussagen über eine vielgestaltige, sich in dutzende Kulturen und Räume aufspaltende Gegenwart zu wagen. Es drohe die Gefahr der Generalisierung, der Vereinfachung, der bloßen Spekulation. Allenfalls ist der akademischen Soziologie noch mehr Spielraum erlaubt, wenn diese mit eingefahrenen Etiketten (Informationsgesellschaft, Risikogesellschaft, Abstiegsgesellschaft) versucht, soziale Entwicklungen auf den Punkt zu bringen. Doch auch diesen auf Studien und Statistiken aufbauenden Diagnosen fehlt der Mut zur Kontroverse und zur entschiedenen Kritik – vielleicht auch zu jener Thesenhaftigkeit, die heute schnell als unwissenschaftlich gilt, obwohl sie dem Denken oft erst Lebendigkeit verleiht.
Ein ähnliches Bild zeigt sich im politischen Feuilleton: Anstatt zu versuchen, die gesellschaftliche Totalität aus den konkreten Erscheinungen des kulturellen Alltags herauszulesen, setzt man auf Zurückhaltung und kleinteilige Kulturreportagen – neutrale, grüblerische Betrachtungen, die niemandem wehtun und gar nicht erst versuchen, zu pointieren, was die Gegenwartskultur vorantreibt und zusammenhält. Man könnte ja sonst jemanden vor den Kopf stoßen oder gar triftige Urteile fällen, die sich nicht selbst im gleichen Atemzug immer absichern, pflichtbewusst entschuldigen und schließlich annullieren.
