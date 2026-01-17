Gesellschaft versus Gemeinschaft - Der ewige Traum vom Kollektiv

Die aggressiv geführten gesellschaftlichen Debatten sind nur auf den ersten Blick tagespolitisch motiviert. Im Kern sind sie Ausdruck des ewigen Bedürfnisses nach Gemeinschaft. Unser politisches System befeuert diesen Drang zusätzlich und blockiert sich so zunehmend selbst.