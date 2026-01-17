- Der ewige Traum vom Kollektiv
Die aggressiv geführten gesellschaftlichen Debatten sind nur auf den ersten Blick tagespolitisch motiviert. Im Kern sind sie Ausdruck des ewigen Bedürfnisses nach Gemeinschaft. Unser politisches System befeuert diesen Drang zusätzlich und blockiert sich so zunehmend selbst.
Der Mensch ist ein Herdentier. Am wohlsten fühlt er sich in der Gruppe. Das hat evolutionsbiologische Gründe. Dreihunderttausend Jahre lang durchstreifte Homo Sapiens in überschaubaren Kleinverbänden Savannen, Steppen und Wälder. Das prägte seinen Sinn für Sozialität, Identität und Kommunikation. In der Kleingruppe fühlt sich der Mensch emotional geborgen, sicher und vertraut.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.