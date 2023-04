Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Wenn ARD und ZDF sich für frauenverachtende Sendungen gegenseitig mit einst renommierten Grimme-Preisen behängen wie am Freitagabend in Marl unter dem Protest wütender Feministinnen geschehen und Die Zeit mit verachtenswerten Methoden und privaten Zitaten des Vorstandchefs versucht, den Axel-Springer-Verlag zu desavouieren, um ihn auf diesem Weg endlich auf eine regierungstreue Linie zu zwingen, mindestens aber leiser zu drehen, damit die eigene rot-grün-woke Schleimerei nicht mehr so auffällt, will der Spiegel nicht zurückstehen und scheut weder Kosten noch Mühe, das Niveau der Konkurrenz noch zu unterbieten. Leicht war das natürlich gerade jetzt nicht. Trotzdem ist es an diesem Wochenende gelungen, mehrwöchiger Arbeit und -zig vertraulichen Gesprächen sei Dank.

Objekt der Berichterstattung in diesem Fall: Franca Lehfeldt. Vorwurf des Hamburger Magazins: Falsches Geschlecht (Frau), falsches Aussehen (attraktiv), falsche Arbeitseinstellung (extrem fleißig und sehr gut vernetzt), falscher Mund (nicht auf diesen gefallen), falscher Beruf (TV-Journalistin für Politik), falscher Mann (Christian Lindner), falscher Arbeitgeber (Axel-Springer-Verlag), falsche Lebenseinstellung (fröhlich), falsche Haltung (anstatt sich demütig an den heimischen Herd zurückzuziehen oder wenigstens 644 Kilometer südwestlich in die Lokalredaktion des Trierischen Volksfreund zu wechseln, gedenkt sie nichts davon im Moment zu ändern). Und dann hat sie auch noch kurz vor der Hochzeit einer befreundeten Moderatorin verraten, welche Frisur sie tragen werde. Das war’s dann.