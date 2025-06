Mir ging es vor eineinhalb Jahrzehnten einmal in London so: Mit einer internationalen Gruppe Mitstudierender diskutierten wir in einem Pub über den Kader von Manchester United und Bankerboni in der Londoner City – und auch darüber, ob die britische Monarchie noch zeitgemäß sei. „Nein“, fand ich, „viel zu teuer für die Steuerzahler, bei all dem Prunk, in dem die Windsors leben!“ „Doch, auf jeden Fall!“, widersprach mir ein englischer Kollege. „Niemand bietet uns besseres Entertainment als die Royals!“