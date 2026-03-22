Fernandes Ulmen
Moderatorin Collien Fernandes kommt zur Gala und Verleihung des Deutschen Fernsehpreis / picture alliance / dpa | Horst Galuschka

Fall Collien Fernandes Schuldig? – Christian Ulmen vor dem Gerichtshof der Öffentlichkeit

Die Vorwürfe von Collien Fernandes gegenüber Christian Ulmen erschüttern die Öffentlichkeit. Justizministerin Hubig wäre gerade jetzt gut beraten, sich mit der Empörungsbewegung nicht gemein zu machen.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 22. März 2026 6 min

Volker Boehme-Neßler

Autoreninfo

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

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Die Vorwürfe gegen den Schauspieler Christian Ulmen wiegen schwer. Seine Ex-Frau Collien Fernandes wirft ihm Taten vor, die unfassbar abstoßend, ja widerlich sind. Er soll KI-generierte Nacktbilder von ihr angefertigt haben und sie unter ihrem Namen im Internet verbreitet haben. Sie ist tief verletzt, gedemütigt und – wahrscheinlich – traumatisiert. Vor einigen Tagen hat sie die Geschehnisse öffentlich gemacht. Wie kann ein Mann seiner Frau so etwas antun, möchte man fragen. Nicht erst seit Gisèle Pélicot ist das allerdings eine zutiefst naive Frage. 

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Klaus Funke | So., 22. März 2026 - 13:54

Zunächst, sowohl die Fernandes als auch der Ulmen sind als Schauspieler nicht die erste Garnitur. Frau Fernandes noch weniger als der Herr Ulmen. Natürlich kann man, um unbedingt aufzufallen, private Streitereien zu "großen" Skandalen hochkochen. Und dann gilt: Je unappetitlicher desto größer die Aufmerksamkeit. So viel aus meiner Sicht zu dieser privaten Schauspielerfehde. Davon gibt es bekanntlich viele, und, je weniger bedeutend die Schauspieler sind, desto häufiger und größer der Skandal. Hauptsache Aufmerksamkeit. Wenn schon nicht auf der Bühne oder im Film, dann in der Yellow-Press. Also, Gang runterschalten. Frau Hubig sollte sich da raushalten. Sie beschädigt nur sich selber und das Amt. Vor allem, wo aufhören, wenn man einmal damit begonnen hat? Ich habe die Fernandes in ein paar unbedeutenden Nebenrollen gesehen, ebenso den Christian Ulmen. Das sind niedere Chargen. Sollen ihren Dreck alleine wegräumen, das geht die Öffentlichkeit kaum etwas an. So, jedenfalls meine Meinung.

Jens Böhme | So., 22. März 2026 - 14:36

In einer kaputten Gesellschaft, die vor sich dämmert, geniesst das Spektakel auf dem Hühnerhof die größte Aufmerksamkeit.

Sabine Lehmann | So., 22. März 2026 - 14:39

Egal was am Ende dabei herauskommt, die Karriere des Herrn Ulmen ist jetzt schon beerdigt, sein Ruf sowieso und was man von seiner Ehefrau halten soll, weiß ich auch nicht.
Erschreckend und irritierend allerdings ist die Tatsache, dass dieser Fall eine Empörungswelle ungeahnten Ausmaßes angenommen hat, lange bevor auch nur ansatzweise irgendein Staatsanwalt oder Richter involviert ist. Sogar in die Tagesschau hat es dieser Rosenkrieg geschafft! Hat das noch etwas mit seriösem Journalismus zu tun? Und wieviel Interesse hat eigentlich eine Fernandes an so einem Medienrummel? Er kommt ihr offenbar sehr gelegen, obwohl die Details so pikant und widerlich sind, dass auch ein Opfer solcher Übergriffe normalerweise gut daran täte, zumal auch noch eine gemeinsame Tochter existiert, den Ball da etwas flacher zu halten. Aber offensichtlich pflegt diese Frau diesen Hype wo immer es geht. Ob das der Psyche und dem Ansehen hilft? Ich finde, sie ist schlecht beraten und begeht einen Irrweg.

Maria Arenz | So., 22. März 2026 - 15:14

So schöne rehbraune Augen können doch nicht lügen! Zu den Motiven des Rehleins fällt mir ein, daß auch schlechte PR eben vor allem eins ist: PR. Bis eben wusste niemand, daß es die Dame gibt, das ist jetzt anders. Kommen wir nun zu unserer Justizministerin. Die kennt man jetzt auch. Zu Spekulationen, daß das Rehlein und sie Kombattanten einer Kampagne zum Thema KLarnamen-Pflicht im Netz sein könnten,möchte ich nichts sagen. Dazu scheint mir das Rehlein denn doch zu unbedarft. Was mir aber noch auffällt ist ihr Gewand. Das ist genau das Schittmuster, weswegen Mohammed Musliminnen den Hijab empfahl. Die Blusen und Kleider der Frauen waren damals vorne offen. Knöpfe und Reisverschlüsse gab es ja noch nicht. Um die deshalb bei jeder Bewegung sichtbaren sekundären Geschlechtsmerkmale der Frauen zu verbergen, gab es den Hijab, der diese sicher bedeckte und dem ein gewisser Bürgermeister vor kurzem einen Feiertag widmete. Obwohl es inzwischen doch Knöpfe und Reisverschlüsse gibt.

Michael Kühnapfel | So., 22. März 2026 - 16:10

Was für eine Empörungsrhetorik von Herrn Boehme-Neßler. Unfassbar, widerlich ist es und Natürlich ist die Frage, wie ein Mann seiner Frau so etwas antun kann "naiv". Damit hat er sich als der moralische Übermann positioniert, der uns anderen doch so haushoch überlegen ist.
DAS finde ich widerlich.
Ich kenne weder Ulmen noch Fernandes. Ob man das Erstellen von KI-Nacktbildern der eigenen Frau so hoch hängen soll, kann ich nicht beuteilen, ob das gar traumatisiert, mag sein. Letztlich werden es doch nur wieder Aufhänger sein, um irgendwelche Mediengesetze zu machen, die eingrenzen und vor allem Männer ausgrenzen.
Das jemand, der so etwas tut, ziemlich bekloppt ist, steht ja wohl außer Fragen. Das macht der Partner einmal, und dann trennt man sich logischerweise. Und damit könnte es auch schon vorbei sein.
Aber das bringt ja keine öffentliche Aufmerksamkeit.

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