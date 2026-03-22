- Schuldig? – Christian Ulmen vor dem Gerichtshof der Öffentlichkeit
Die Vorwürfe von Collien Fernandes gegenüber Christian Ulmen erschüttern die Öffentlichkeit. Justizministerin Hubig wäre gerade jetzt gut beraten, sich mit der Empörungsbewegung nicht gemein zu machen.
Die Vorwürfe gegen den Schauspieler Christian Ulmen wiegen schwer. Seine Ex-Frau Collien Fernandes wirft ihm Taten vor, die unfassbar abstoßend, ja widerlich sind. Er soll KI-generierte Nacktbilder von ihr angefertigt haben und sie unter ihrem Namen im Internet verbreitet haben. Sie ist tief verletzt, gedemütigt und – wahrscheinlich – traumatisiert. Vor einigen Tagen hat sie die Geschehnisse öffentlich gemacht. Wie kann ein Mann seiner Frau so etwas antun, möchte man fragen. Nicht erst seit Gisèle Pélicot ist das allerdings eine zutiefst naive Frage.
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