Nun also: die Riesenüberraschung. Ein „erheblicher Teil“ des Diebesgutes wurde in der Nacht zu Sonnabend in Berlin „sichergestellt“, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Wohl keiner der Prozessbeobachter in dem seit elf Monaten laufenden „Grüne Gewölbe Verfahren“ im Dresdner Hochsicherheitstrakt hätte ernsthaft mit einer freiwilligen Rückgabe gerechnet. Die sechs Angeklagten – zwischen 23 und 29, alle mit dem Nachnamen Remmo und Angehörige der „arabischstämmigen Großfamilie“ in Berlin, gaben sich unschuldig, schweigsam und cool – und vor allem: als Fehlbesetzung auf der Anklagebank. Dazu hätte nicht gepasst, wenn sie die Rückführung der Beute organisiert hätten. Ein Schuldeingeständnis wäre es gewesen.