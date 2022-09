Trotzdem keine Fertiggerichte

Gut, Pasta in diversen Varianten geht eigentlich immer. Geht einem aber – wenn zu oft auf dem Teller – doch arg auf den Wecker. Fertiggerichte sind mir als Major der Geschmackspolizei a.D. weitgehend suspekt. Und mein Grundsatz „Ich gehe (fast) nicht mehr essen, weil ich so unglaublich gut kochen kann“, soll auch in der „10 to 6“- Zeit hochgehalten werden, jedenfalls weitgehend.

Aber die kleinen Freiheiten des eingefleischten Freiberuflers sind in dieser Phase nicht mehr zelebrierbar: Der mittägliche Mittwochs-Besuch des Ökomarkts in meinem Kiez, das entspannte Schlendern durch diverse liebgewordene Einkaufsstätten auf der Suche nach kulinarischen Impulsen, das genussvolle Vorbereiten köstlicher Speisen: Alles derzeit nicht mehr so einfach oder gar nicht möglich, außer am Wochenende.