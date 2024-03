Viele Menschen empfinden es als unangemessen und übergriffig, wenn Vater Staat in gewohnt paternalistischer Manier auf den Plan tritt, um sich bis weit hinein in die Privatsphäre in die Lebensgestaltung der Menschen einzumischen. Natürlich hat eine demokratisch legitimierte Regierung das Recht und auch die Aufgabe, einige Leitplanken für die Gesellschaft zu setzen, vor allem in Fragen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und niemand wird ernsthaft bestreiten, dass dazu auch die ausreichende Bereitstellung von gesunden Lebensmitteln für alle hier lebenden Menschen gehört. Aber mit permanent erhobenem Zeigefinger die Einkaufszettel der Bürger zu kommentieren, eigentlich eher nicht.

Gegenwind für Öko-Taliban

Eine ganze Armada von ganz oder teilweise steuerfinanzierten Institutionen und NGOs hat sich einer mehr oder weniger brachialen Agenda verschrieben. Wer etwa regelmäßig Fleisch isst, zerstört nicht nur seine Gesundheit und muss mit schrecklichen Erkrankungen rechnen. Er ist auch unmittelbar mitverantwortlich für die Beschleunigung der Klimakatastrophe in Form von Dürre- und Flutkatastrophen. Generell sollte man gefälligst nur noch Bio-Produkte kaufen, denn mit jedem Liter konventioneller Milch und mit jeder Nicht-Öko-Kartoffel unterstützt man Tierquälerei, Bodenerosion und Vernichtung der Biodiversität. Zucker geht gar nicht und sollte ebenso wie Fleisch und Fleischprodukte mit höheren Steuern belegt werden. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Das Problem dabei: In der Tat wäre es wichtig, sich nicht nur individuell, sondern auch gesamtgesellschaftlich Gedanken über gesunde Ernährung und naturverträgliche Agrarwirtschaft zu machen. Doch wenn die Protagonisten sich bisweilen wie Öko-Taliban aufführen, erreicht man genau das Gegenteil: Die Menschen sind davon nur noch genervt und stumpfen ab. Und ganz besonders genervt sind nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten EU die Bauern, die keine Lust mehr haben, permanent als potenzielle Umweltverbrecher stigmatisiert und entsprechend gegängelt zu werden. Deren massive Proteste sind sowohl den Brüsseler Bürokraten als auch den nationalen Regierungen gewaltig in die Knochen gefahren, und die Brandmauern der Öko-Taliban bröckeln jetzt Stück für Stück. Was natürlich die Gefahr birgt, dass es ein regelrechtes Rollback gibt, bei dem das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird.

Teilweise vernünftige Empfehlungen

Zurück zur Ernährung. Bei den aktuellen „lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen“ der hauptsächlich vom Bund und den Ländern finanzierten Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) ist wenigstens teilweise etwas verbale Abrüstung zu verzeichnen. Es gibt keine platte Veggie-Propaganda und kein Bio-Gedöns. Die Empfehlungen klingen größtenteils unaufgeregt und durchaus nachvollziehbar. Mindestens 1,5 Liter kalorienfreie Flüssigkeit (Wasser, ungesüßter Tee) – sehr vernünftig. Über den Tag verteilt mehrere kleine Obst- oder Gemüse-Snacks – ebenfalls uneingeschränkt zu empfehlen. Hülsenfrüchte und Nüsse nicht vergessen – wichtiger Hinweis. Milch und Milchprodukte – gerne jeden Tag. Ein- bis zweimal Fisch pro Woche – sehr gut! Auch Fleisch ist nicht „verboten“, empfohlen wird eine Menge von bis zu 300 Gramm pro Woche.

Nur einmal geht der volkspädagogische Gaul wieder so richtig durch. Unter der mahnenden Überschrift „Süßes, Salziges und Fettiges – besser stehen lassen“ kann man lesen: „Wird hiervon viel gegessen, steigt das Risiko für Übergewicht, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes.“ Was natürlich nicht falsch ist, aber der Ton macht die Musik. Ferner ist es widersprüchlich, denn ein paar Absätze vorher wird – vollkommen zu Recht – ein Loblied auf pflanzliche Fette gesungen.

Pauschale Tipps eher kontraproduktiv

Auch wenn ich die Empfehlungen der DGE teilweise recht vernünftig finde, bleibt die Frage: Haben derartige Ratgeber überhaupt einen Sinn oder gar einen positiven Effekt? Die deutsche Akademie für Präventivmedizin e.V. (DAPM) geht davon aus, dass die Empfehlungen weitreichende Folgen für die Bevölkerung haben können, da sie von der Verpflegung in Kitas, Schulen, Kantinen und Seniorenheimen bis hin zu den Programmen der Krankenkassen als Standard gelten.

Und die DAPM äußert harsche Kritik. Es sei ein „gravierender Fehler“, dass sich die Empfehlungen explizit an alle Erwachsenen richten. „Adipöse und Schlanke, Diabetiker und Nichtdiabetiker, Sportler und Nichtsportler, Alte und Junge – sie werden alle von der DGE in denselben Topf geworfen“, was größeren Teilen der Bevölkerung sogar schaden könne. So sei die allgemeine Empfehlung, täglich 300 Gramm Getreideprodukte verzehren, für viele Millionen Menschen in Deutschland „nicht nur nicht hilfreich, sondern sogar gesundheitsgefährdend“.

Ernährungssoziologe kritisiert „lebensweltlich entrückte“ Vorschläge

Auch der Ernährungssoziologe Daniel Kofahl, der selbst Mitglied der DGE ist, bewertet die Empfehlungen durchaus kritisch. Generell schätze er die Arbeit der dort Tätigen, weil sie sich „mit gesundheitlichen Aspekten von Ernährung professionell auseinandersetzen“, was zweifellos notwendig sei. Die neuen Richtlinien seien „als idealtypische Idee, wie gesundheitsförderliche Ernährung im statistischen Mittel aussehen könnte, fraglos ein Leitbild, das man heranziehen, das man diskutieren, an dem man sich orientieren, von dem man sich aber auch wieder wegbewegen kann“.

Die zwei größten Knackpunkte sind für Kofahl zum einen „die doch sehr realitätsferne Zusammenstellung des vorgeschlagenen Speiseportfolios – also zum Beispiel nur ein Ei pro Woche, oder „dass Süßigkeiten und Alkohol gar nicht mehr vorkommen“. Das wirke „lebensweltlich entrückt“. Das andere Manko sei, „dass der DGE letztlich doch immer noch die perspektivische Spannweite fehlt. Etwa wenn es um Genuss geht“. Das sei für ihn „ernüchternd“. Aber „verdammen“ werde er die Regeln deswegen nicht.

Ein kleines persönliches Fazit sei erlaubt. Als Hinweisgeber für eine ausgewogene Ernährung können die DGE-Empfehlungen mit Gewinn gelesen werden. Als Leitfaden für das persönliche Ernährungs- und Genussverhalten allerdings nicht. Folgt noch eine Schlussbemerkung. Die schärfsten Kritiker derartiger staatlich finanzierter Veröffentlichungen, die das prinzipiell als Einmischung in ihr Privatleben ablehnen, sind oftmals ausgerechnet diejenigen, die am vehementesten gegen die Entkriminalisierung des Cannabis-Konsums zu Felde ziehen. Ja was denn nun?