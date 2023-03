Gemeinsam essen in der Nachbarschaft - Kiezküchen – nicht nur für arme Menschen

Unser Genusskolumnist würde niemals ohne drängende Not eine Suppenküche oder eine Tafel aufsuchen. Schlimm genug, dass es die geben muss. Aber die Idee des „Community Cooking“, also nichtkommerzielle Speisen-Angebote in städtischen Nachbarschaften, findet er durchaus sympathisch. Obwohl es da manchmal etwas schräg zugeht.