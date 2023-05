So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Ich habe großen Respekt vor Menschen, die ein Handwerk von der Pike auf gelernt haben. Das gilt natürlich auch für Köche. Während sich unsereins als Hobbykoch mit einer Mischung aus Learning by Doing und allerlei Halbwissen aus diversen Büchern, Internet-Ratgebern und mündlichen Überlieferungen durchs Leben am Herd schlägt, beherrscht ein Profi alle wesentlichen Grundtechniken und Zubereitungsarten quasi im Schlaf und hat zudem eine wesentlich ausgefeiltere Arbeitssystematik.

Zudem macht der Informations-Overkill im digitalen Zeitalter die Sache für ambitionierte Hobbyköche nicht gerade leichter. Hat man mal ein schönes Bratenstück, einen tollen Fisch, einen imposanten Vogel oder frisches Marktgemüse erstanden, findet man im Netz mit wenigen Klicks unzählige, sich oftmals diametral widersprechende Zubereitungsanleitungen.