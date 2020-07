So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Was ist eigentlich in Hackfleisch drin? Aus welchen Teilen des Tieres wurde es eigentlich hergestellt? Nein, eigentlich möchte man das gar nicht so genau wissen, sonst droht der Appetit schon vor dem Essen zu vergehen. Auch die Hackfleisch betreffenden Verordnungen des Lebensmittelrechts sollte man besser nicht lesen.

Um gewissen Zweifeln die Grundlage zu nehmen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kauft nicht abgepackt im Supermarkt, sondern beim Fleischer seines Vertrauens oder – noch besser – kauft nur Hackfleisch, das sozusagen live durch den Wolf gedreht wurde. Optimum wäre natürlich der eigene Fleischwolf, doch dieses Küchenutensil ist heutzutage nicht mehr sonderlich verbreitet. Aus meiner Kindheit ist mir noch das gusseiserne Monstrum meiner Oma in Erinnerung, das mit einer Schraubzwinge an der Tischplatte befestigt und mit einer Handkurbel bedient wurde.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ