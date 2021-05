Wenn man ein Kompendium zur Kulturgeschichte der deutschen Essgewohnheiten verfassen würde, dann müsste dem Butterbrot ein sehr ausführliches Kapitel gewidmet werden. Martin Luther sprach von der „Putterpomme“, in anderen Gegenden und Zeiten bürgerten sich Bezeichnungen wie Bemme, Knifte oder Schnitte ein. Und ich als Berliner bin natürlich mit der Butterstulle aufgewachsen.

Der Name ist egal, denn es geht immer um das Gleiche. Man schneidet eine Scheibe Grau-, Bauern-, Vollkorn- oder Weißbrot ab und bestreicht sie mit Butter. Man kann auch noch eine Scheibe Brot darauflegen und das dann in der Mitte durchschneiden. In Berlin nannte man das dann Klappstulle, und die war ein unverzichtbares Accessoire für den Schulbesuch, natürlich eingewickelt in Butterbrotpapier und verstaut in einer Brotdose.

Pausenbrote als Tauschobjekt

Zwar kann das auch in dieser puristischen Variante sehr schmackhaft sein, wenn man etwa ein würziges Schwarzbrot nimmt und die Butter mit etwas Meersalz bestreut. Doch die Krönung ist natürlich der Belag in all seinen Variationsmöglichkeiten. In den Schulpausen fanden regelmäßig Butterstullen-Tauschbörsen statt, à la „Ick hab jekochten Schinken, jibste mir dafür mit Camenbert?“

Leider wurde die Pausenbrot-Kultur zunehmend von allerlei süßen Riegeln und abgepackten Snacks verdrängt. Und spätestens in der Pubertät fanden wir das auch irgendwie uncool, mit von der Mutter geschmierten Stullen in der Schule aufzukreuzen. Natürlich gab und gibt es Butterstullen nicht nur für den Schulbesuch, sondern auch fürs Büro, die Baustelle, als Reiseproviant, zum Picknick oder einfach zum Abendessen. Doch generell wurde die „altmodische“ Butterstulle ein wenig an den Rand gedrängt, man isst halt Sandwiches oder Canapés – obwohl das eigentlich meistens auch Butterstullen sind.

Ernährungssoziologe fordert Stullenschulung

Für den Ernährungssoziologen Daniel Kofahl ist die Butterstulle „die grundlegendste Kombinationstechnik der Mahlzeitenzubereitung“. Und gleichzeitig sei es „eine Kunst, sozusagen eine Art kulinarische Zen-Übung“. Allerdings scheine die Fähigkeit, sich ein gutes Brot mit etwas Schmackhaftem wie auch Nahrhaftem zu belegen, „wie so vieles heutzutage, einem Kulturverfall zu unterliegen“. Er erinnere sich, wie Kasseler Stadtverordnete für längere Sitzungen ein „Catering“ verlangten. „Da sieht man die verlorene Brot- und Bodenhaftung von Politikern, die nicht mal auf die Idee kommen, sich eben vorher ein paar gute Brote zu schmieren“, beklagt Kofahl. Und fordert: „Mehr Stullenschulungen! In Betrieben, Schulen, Volkshochschulen – und verpflichtend für Politiker!“

Im Visier der Gesundheitsapostel

Längst ist Brot auch ins Visier der Ernährungsinquisition gelangt. Stinknormales Misch- oder Weiß- oder gar Toastbrot geht gar nicht, Vollkorn muss es sein, am besten bio, gluten- und/oder hefefrei. Als Kinder wussten wir gar nicht, was Dinkel ist, heute ist das der neue Superstar der Brotkultur. Zeitweise galt aber auch Butter in gewissen Kreisen als nahezu toxisch. Dabei ist es natürlich positiv, dass sich das Brotangebot in den vergangenen Jahrzehnten beträchtlich diversifiziert hat. Mehr als 300 Brotsorten und mehr als 3.000 daraus resultierende Produkte sind in Deutschland registriert, das ist einsame Weltspitze. Ohnehin wird die deutsche Brotkultur seit jeher in aller Welt bewundert. Und siehe da: Sogar die gute alte Butterstulle erlebt derzeit eine gewisse Renaissance und gilt inzwischen ansatzweise wieder als hip.

Mit Schnittlauch oder Radieschen – ein Hochgenuss!

Auch ich war nicht in allen Phasen meines Lebens gegen diesen ganzen Zeitgeistquatsch immun. Doch mittlerweile habe ich zur Butterstulle wieder ein sehr entspanntes Verhältnis. Sie gehört zwar nicht zu meiner täglichen Ernährung, aber ich kann mich über ein Butterbrot manchmal genauso freuen wie über ein halbes Dutzend Austern oder eine geschmorte Wachtel. Bei mir ist es meistens eine kleine Zwischenmahlzeit und im Frühjahr ganz besonders gern. Denn der ist für mich untrennbar mit Schnittlauch und Radieschen verbunden, beides wächst auch auf meinem Balkon. Dann schneide ich mir zwei Scheiben anständiges Brot ab, schmiere ordentlich gute deutsche Butter darauf und belege die Stullen – einmal grün, einmal rot-weiß. Dann noch ein wenig Salz, ab auf den Balkon, und die Welt ist in Ordnung.